В Одесі о 00:40 7 грудня з-під завалів згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу витягли тіло ще одного загиблого.
Таким чином, кількість жертв вогненної трагедії в Одесі зросла до 5. Невідомою залишається доля 10 осіб. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.
Пошукові роботи тривають. З початку розбору завалів вивезено 750 куб. м. будівельних конструкцій.
До робіт залучено 217 осіб та 40 одиниць техніки.
Кількість жертв пожежі в коледжі Одеси зросла
od.dsns.gov.ua
Станом на 06.30 7 грудня 11 осіб, які постраждали під час пожежі, залишаються в лікарнях (6 співробітників ДСНС, 3 студента і 2 співробітники коледжу).
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".