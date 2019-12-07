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7 грудня • оновлено в 09:34
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Кількість жертв пожежі в коледжі Одеси зросла

1.2т
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В Одесі о 00:40 7 грудня з-під завалів згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу витягли тіло ще одного загиблого.

Таким чином, кількість жертв вогненної трагедії в Одесі зросла до 5. Невідомою залишається доля 10 осіб. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

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Пошукові роботи тривають. З початку розбору завалів вивезено 750 куб. м. будівельних конструкцій.

До робіт залучено 217 осіб та 40 одиниць техніки.

Кількість жертв пожежі в коледжі Одеси зросла

Кількість жертв пожежі в коледжі Одеси зросла

od.dsns.gov.ua

Станом на 06.30 7 грудня 11 осіб, які постраждали під час пожежі, залишаються в лікарнях (6 співробітників ДСНС, 3 студента і 2 співробітники коледжу).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как может не быть отопления в здании, где учатся дети? В декабре!
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