В Одесі о 00:40 7 грудня з-під завалів згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу витягли тіло ще одного загиблого.

Таким чином, кількість жертв вогненної трагедії в Одесі зросла до 5. Невідомою залишається доля 10 осіб. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Пошукові роботи тривають. З початку розбору завалів вивезено 750 куб. м. будівельних конструкцій.

До робіт залучено 217 осіб та 40 одиниць техніки.

Кількість жертв пожежі в коледжі Одеси зросла od.dsns.gov.ua

Станом на 06.30 7 грудня 11 осіб, які постраждали під час пожежі, залишаються в лікарнях (6 співробітників ДСНС, 3 студента і 2 співробітники коледжу).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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