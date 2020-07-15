Із затонулого в Одесі танкера Delfi знову вилилося пальне

Із танкера-бункерувальника Delfi, який зазнав аварії біля одеського пляжу "Дельфін", 15 липня знову вилилося пальне.

Про це повідомила адміністрація Одеського морського порту в Facebook. Працівники Одеської філії ДП АМПУ й інспектори Державної екологічної інспекції в Одеській області зафіксували невелику пляму біля судна.

Фахівці припустили, що забруднення пов'язане з ослабленням бонового кріплення через несприятливі метеорологічні умови минулої доби, а саме сильний вітер.

Для локалізації плями представники судновласника провели низку заходів: обробили поверхню морської води сорбентом (близько 100 літрів), зафіксували і закріпили бонове загородження.

Наразі забруднення вдалося локалізувати повністю.

Біля затонулого танкера Delfi зафіксували нафтову пляму (Думська)

Нове забруднення біля судна Delfi оперативно локалізували (Facebook адміністрації Одеського порту)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: