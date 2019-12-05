Дзвонили батькам і прощалися: з'явився список зниклих безвісти в одеській пожежі. Фото

В мережі оприлюднили список осіб, які зникли безвісти у результаті пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

В списку - 14 осіб, серед них як підлітки-студенти, так і викладачі коледжу й робітники Інституту морської біології, розташованого в тій самій будівлі. Про це повідомляє “Думська” у своєму Telegram-каналі (щоб подивитись фото зниклих безвісті, доскрольте сторінку до кінця).

Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р.н., студентка;

Чугуннікова Людмила Михайлівна 2001 р.н., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Імовірно перебувала в коледжі.

Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р.н., студент. Зв’язувався з матір’ю о 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.

П’яночкіна Катерина 2003 р.н., студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. О 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіною і двома бухгалтерами.

Катишевска Вероніка Дмитрівна 1955 р.н., співробітниця бухгалтерії коледжу.

Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком о 10:12 і повідомила, що задихається від диму, попрощавшись із ним.

Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. О 10:00 зв’язувалася з дочкою і повідомила, що знаходиться в коледжі.

Третякова Наталія Олексіївна, завідувачка відділення коледжу, викладач.

Бортюк Анна Леонідівна 1976 р.н., викладач.

Александров Борис Георгійович, 1958 р.н., директор Інституту морської біології. Дзвонила його секретар Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.

Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., співробітниця ІМБ НАН України.

Беженар Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант. Останній раз її бачили о 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.

Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами о 7:00. З 14:00 телефон не в мережі.