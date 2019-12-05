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5 грудня • оновлено в 14:51
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Дзвонили батькам і прощалися: з'явився список зниклих безвісти в одеській пожежі. Фото

5.1т
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В мережі оприлюднили список осіб, які зникли безвісти у результаті пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

В списку - 14 осіб, серед них як підлітки-студенти, так і викладачі коледжу й робітники Інституту морської біології, розташованого в тій самій будівлі. Про це повідомляє “Думська” у своєму Telegram-каналі (щоб подивитись фото зниклих безвісті, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

omr.gov.ua

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Що відбувається зі згорілим в Одесі коледжем вранці 5 грудня: фото

  1. Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р.н., студентка;

  2. Чугуннікова Людмила Михайлівна 2001 р.н., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Імовірно перебувала в коледжі.

  3. Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р.н., студент. Зв’язувався з матір’ю о 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.

  4. П’яночкіна Катерина 2003 р.н., студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. О 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіною і двома бухгалтерами.

  5. Катишевска Вероніка Дмитрівна 1955 р.н., співробітниця бухгалтерії коледжу.

  6. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком о 10:12 і повідомила, що задихається від диму, попрощавшись із ним.

  7. Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. О 10:00 зв’язувалася з дочкою і повідомила, що знаходиться в коледжі.

  8. Третякова Наталія Олексіївна, завідувачка відділення коледжу, викладач.

  9. Бортюк Анна Леонідівна 1976 р.н., викладач.

  10. Александров Борис Георгійович, 1958 р.н., директор Інституту морської біології. Дзвонила його секретар Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.

  11. Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., співробітниця ІМБ НАН України.

  12. Беженар Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант. Останній раз її бачили о 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.

  13. Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами о 7:00. З 14:00 телефон не в мережі.

  14. Соловей Віра Дмитрівна 1951 р.н.

Фото зниклих безвісті в одеській пожежі

Фото зниклих безвісті в одеській пожежі

Думська

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Соболезнования родным погибших
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К Денис
К Денис
Моментальная божественная карма, за смех и радость от смерти невинных в ДТП с автобусом
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Жалко людей.... Мы,россияне, не звери кастрюлеголовые... не радуемся...
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