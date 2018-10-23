В Рубежном зима близко

Если хоть чуть-чуть здраво проанализировать информацию, не ту, которую так умело, подобно российским «Russia Today» и «Россия-24», нам научились втюхивать представители Рубежанского горсовета, а настоящую - о которой начали говорить в городе простые жители после опустившихся к нулю значений термометров, приходит понимание о грядущей социальной катастрофе.

Хортив с компанией трубит во всю, что они делают все возможное, но так ли это? Эти «белые ходоки», которые подобно фильму находятся от простых жителей за стеной непонимания, продолжают рассказывать о своих подвигах и гнать на киевские власти, которые не дают городу газ для отопления.

Да не было такого случая, чтоб Киев оставил целый город замерзать, но куда подавать газ, если Хортив с Башкиром уже порезали газовые котельные!

Вчера люди пришли в муниципальный сервис с вопросами. Большинство из них социально незащищенные. Люди просили объяснить им, почему на их заявления с просьбой установить отопление, написанные еще в феврале, нету никакой реакции. Никто даже не осматривал ихние дома, не то чтобы заниматься установкой хоть каких-то теплопанелей или чего-то там еще. Знаете, чем закончилось? Людей просто послали, красиво по-рубежански. Мол мы коммерческая организация, только собираем данные, все вопросы не к нам. Следует заметить, что эта самая коммерческая организация создана мэром, а горсовет из местного бюджета, то есть наших с вами налогов, оплачивает им за услуги.

Итого, подытоживая, реально из заявленных горсоветом 2,5 тысяч семей, панели установили только 10%, из них - в 50 квартирах поставили двузонные счетчики. И это только об электрических обогревателях, которые непонятно как должны заработать в этом отопительном сезоне: справиться с перенагрузкой электросетей, попробовать все-таки отопить квартиры и вообще уже из сферы фантастики - не дать замерзнуть водяным и канализационным трубам.