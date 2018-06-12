Почему у России нет газа для россиян

А на что мужи государевы, да и сам государь, готовы ради достижения своих личных целей и амбиций? А вот здесь уже интересно. Давайте представим, что ради такого можно жертвовать благосостоянием, верой, здоровьем и даже жизнями своих же людей, которые доверились и выбрали их на политический престол.

Эх, Россия…Одна из лидеров энергетического рынка нашей цивилизации, мировая бензоколонка и государство-импортер нефтепродуктов и газа планетного масштаба. У России газа на всех хватит. Кроме своего же населения.

Почему в России нет газа для своих граждан? Пока “Газпром” гонит топливо в Европу, половина российских жителей деревень вынуждена обходиться дровами, углем да валежником – благо, его то хоть уже бесплатно с леса тащить можно. А государевы мужи каждый раз обещают светлое газифицированное будущее, тем временем, заключая контракты на выгон голубого золота страны за его пределы. Свои-то потерпят, свои обойдутся. Да и не выгодно в вымирающие от нищеты и отсутствия благ цивилизации населенные пункты газ тянуть, не рентабельно. Пообещать в очередной раз можно, но все понимают, что в ближайшем будущем этого не случится. А на мировой арене, между прочим, имидж соблюдать надо.

А давайте представим, что мало того, что отправляется он в страны другие, так еще и по цене дешевле, чем для своих. Как так-то? У казахов спросите - в Казахстане российский газ и бензин стоит дешевле чем в самой России. Казахстан является стратегическим партнером России, между странами очень тесная международная связь и устойчивое торгово-экономическое сотрудничество, это одна из немногих стран на международной арене, которая не отвернулась от России. Вероятно, что дабы удержать казахов в кругу своих друзей, российская власть готова ущемить своих-же граждан. Акция такая – ужми одних, чтобы другим товар по скидке получился.

Есть версия еще интереснее, здесь речь уже не пойдет о гуманности к братскому народу вопреки нищеты своего. Не стоит забывать о главном фетише современной России – территория и воплощение геополитических амбиций. И ни любви, ни тоски, ни жалости, ни тем более, братских народов и дружественных стран. Не раз между двумя странами возникали дипломатические скандалы, которые спешили замять и утихомирить. В частности, причиной недовольства казахов были привычные для российских политиков провокационные и агрессивные заявления по поводу “исконно русских земель”, в которые, по мнению россиян, и часть казахских земель входит. Для примера можно вспомнить заявление депутата Государственной думы РФ от партии ЛДПР Павла Шперова о необходимости “вернуть исконно русские земли в Казахстане”. К нему периодично присоединяются Лимонов, Жириновский, председатель парламента Хакасии Владимир Штыгашев и другие, скромно намекая о “исторически русском Восточном и Северном Казахстане”. Можно не обращать внимания на подобного рода заявления, к Жириновскому уже все привыкли, а с другой стороны, можно вспомнить, что такие же амбиции и громогласные мечтания высказывались и в адрес Украины, в частности, по поводу Крыма.

Но с открытой агрессией собиратели земель русских сразу не выступают, а для начала, подготавливают почву в виде завоевания любви к России у населения другой страны на желаемых территориях. Чтобы они сами в Россию – мать захотели. Дальше, дело за малым – парочка референдумов, сотенка срочников для обеспечения порядка, и дело в шляпе.

А ведь нет варианта лучше по завоеванию любви и доверия у населения, чем акционные предложения на самое необходимое от "Старшего брата" с барского плеча. И даже если территории Казахстана физически Кремлю не нужны – то голос народа и впадание страны в зависимость от России – это выгодно. Очень выгодно.

Но не обычным российским трудягам, не им.