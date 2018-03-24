Селерова соната

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Майбутні читачі книжки «Man for man cooking», мужчини, запитують про запікання других страв в «духовці». Нічого складного чи довготривалого в часі в цій технології немає. Приготуйте, витративши одну годину часу, селерову сонату за моїм рецептом, і ви здивуєте жінку. Гарантую.

Два середні корені селери нарізаєте півмісяцями та викладаєте у фаянсову пательню – форму для запікання їжі. Пательню попередньо змащуєте оливковою олією, викладаєте в ній пергамент і його також мастите олією. На шар селери висипаєте шматочки курячого м’яса (попередньо 400 грамів філе нарізаєте та відбиваєте). Третій шар – біла цибулина «стерлінг», нарізана половинками. Четвертим шаром виявляються 200 грамів натертого твердого сиру («хедер» або «гауда»). Згори поливаєте все нежирним майонезом (50 грамів), посипаєте майораном, розмарином, копченою папрікою, сумішшю перців та сіллю. Останнім компонентом, який заливаєте у форму для запікання, буде мінеральна вода – 150 грамів.

Пательню зі складовими селерової сонати закриваєте в «духовці» та запікаєте протягом 30 хвилин з температурою + 240 градусів.

На весь процес виготовлення сонати для коханої жінки чоловік не може витратити менше однієї години власного, надзвичайно цінного, часу.