Apple представила iOS 14: які зміни та хто отримає оновлення

У середу, 16 вересня, компанія Apple надасть нову мобільну операційну систему iOS 14, яка оновиться на "яблучних" пристроях.

Як повідомив на презентації глава корпорації Тім Кук, сьогодні також будуть доступні для оновлення операційні системи iPadOS 14 для планшетів і WatchOS 7 для розумних годинників.

Пояснимо, що в новій iOS 14 багато змін, серед яких – новий головний екран заставки та інтерфейс, який можна настроювати під себе. З'явилася бібліотека додатків, яка дозволяє краще їх організовувати.

Apple показала iOS 14

В iOS 14 додали віджети, які можна розміщувати на домашній сторінці. Нові віджети отримали розміри від трьох або восьми значків додатків. Серед нововведень віджет Smart Stack, що пропонує функції, які можуть стати в нагоді в певному місці або часу.

Голосовий помічник Siri отримав оновлений дизайн. Тепер відповіді асистента показують в маленькій рамочці в верхній частині екрану. За допомогою Siri можна відправляти аудіо-повідомлення і запускати диктовку на пристрої.

Трохи змінили повідомлення в iOS 14, додавши можливість прикріпити бесіду до верхньої частини екрану і вбудувати відповіді в інтерфейс. У групових повідомленнях можна вибрати отримання повідомлень, тільки коли хтось згадує конкретного користувача.

У Memoji додали 20 нових стилів для волосся і головних уборів, в тому числі маски для обличчя, а також додаткові вікові варіанти і пози.

iOS 14 отримала ряд інновацій

Для автомобілістів в CarPlay вбудували нові категорії додатків. Великої інновацією став цифровий ключ, який спершу отримають авто марки BMW, а потім і інші виробники. Такий ключ можна буде зберігатися в захищеному чипі iPhone, але його можна буде передавати через iMessage.

Крім того Apple показала новий магазин додатків App Clip. Тут будуть запропоновані міні-версії додатків на основі існуючих додатків для використання в певних ситуаціях.

Підтримку iOS 14 отримають наступні смартфони: iPhone 6s і 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7 і 7 Plus, iPhone 8 і 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS і XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro і 11 Pro Max, iPhone SE (2020).

Додамо, що нові iPhone 12, 12 Max, 12 Pro і 12 Pro Max відразу отримають iOS 14.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple презентувала свої новинки. Компанія показала нові смарт-годинник, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів.

