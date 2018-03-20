День весняного рівнодення 2018: листівки і привітання

У 2018 року День весняного рівнодення відзначають 20 березня. У цей день з давніх часів було прийнято вітати один одного з настанням весни і бажати близьким і друзям лише найкращого.

"Обозреватель" підкаже, як привітати оточуючих з цим святом.

Листівки та привітання з Днем весняного рівнодення

Особенный сегодня праздник,

Сегодня день и ночь равны,

Всегда мы в марте отмечаем

День равноденствия весны,

Уже сильнее греет солнце,

На улице уже тепло,

Мы пережили зиму эту,

И стало на душе светло!

* * *

Весна в права сегодня вступит,

Сравняет ночь она и день,

Пойдет отсчет по новой нынче

И теплый свет прогонит тень.

Желаю в праздник обновления,

Быть в добром здравии всегда,

В отличном, бодром настроении,

Не унывать вам никогда.

* * *

Пожелаю в жизни вашей

Только благоденствия.

В день весеннего большого

Чудо равноденствия.

Уж весна в права вошла,

Сказка начинается.

Вся природа вместе с ней

Только обновляется.

Теплые пускай лучи

Душу вам согреют.

Предвкушая только счастье

Щечки покраснеют.

* * *

В этот дивный день весны

Ночь и день всегда равны!

С равноденствием весенним,

С ярким солнышком бесценным

Вас сердечно поздравляю

И лишь счастья всем желаю,

Каждому пускай на свете

Луч удачи ярко светит,

Пусть летит ввысь настроение,

Чтобы каждое мгновение

Только радость приносило

И улыбку вам дарило!

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