День весняного рівнодення 2018: листівки і привітання

У 2018 року День весняного рівнодення відзначають 20 березня. У цей день з давніх часів було прийнято вітати один одного з настанням весни і бажати близьким і друзям лише найкращого.
"Обозреватель" підкаже, як привітати оточуючих з цим святом.
Листівки та привітання з Днем весняного рівнодення
Особенный сегодня праздник,
Сегодня день и ночь равны,
Всегда мы в марте отмечаем
День равноденствия весны,
Уже сильнее греет солнце,
На улице уже тепло,
Мы пережили зиму эту,
И стало на душе светло!
* * *
Весна в права сегодня вступит,
Сравняет ночь она и день,
Пойдет отсчет по новой нынче
И теплый свет прогонит тень.
Желаю в праздник обновления,
Быть в добром здравии всегда,
В отличном, бодром настроении,
Не унывать вам никогда.
* * *
Пожелаю в жизни вашей
Только благоденствия.
В день весеннего большого
Чудо равноденствия.
Уж весна в права вошла,
Сказка начинается.
Вся природа вместе с ней
Только обновляется.
Теплые пускай лучи
Душу вам согреют.
Предвкушая только счастье
Щечки покраснеют.
* * *
В этот дивный день весны
Ночь и день всегда равны!
С равноденствием весенним,
С ярким солнышком бесценным
Вас сердечно поздравляю
И лишь счастья всем желаю,
Каждому пускай на свете
Луч удачи ярко светит,
Пусть летит ввысь настроение,
Чтобы каждое мгновение
Только радость приносило
И улыбку вам дарило!
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