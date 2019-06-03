Штрафи збільшать у 10 разів: в Україні оголосять війну порушникам на дорогах

У Верховній Раді планують посилити покарання для автопорушників. У вівторок, 4 червня, народні депутати можуть збільшити штрафи за їзду без паска безпеки в 10 разів. А також зроблять крок для захисту пільгових категорій українців, яким передбачено безкоштовний проїзд.

Що конкретно можуть ухвалити у парламенті і чи допоможе це — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У Верховній Раді можуть збільшити штраф за відмову від використання ременя безпеки. В такому разі він зросте у 10 разів і складе 510 гривень;

Європейські країни вже давно стежать за елементарним, але дуже важливим правилом паска безпеки;

Проголосувати у Раді можуть і збільшення покарання за відмову провезти безкоштовно пільговика. Штраф може вирости зі 136 до 2550 гривень;

Останніми роками у ЗМІ регулярно спливають скандальні інциденти, коли водії маршруток принципово не дотримуються закону і відмовляються возити пільгові категорії українців.

За відмову від ременя безпеки — штраф

В Україні досить високий рівень смертності на дорогах. За даними Національної поліції, щороку в Україні гинуть не менше 3,5 тисяч людей у ДТП, не менше 35 тисяч отримують травми.

Значної частини пошкоджень і смертей можна було уникнути, дотримуючись простого правила — пристібати ремінь безпеки. Зараз в країні штраф за таке порушення ПДР лише 51 гривня.

Проект закону ж пропонує нововведення — збільшити штраф до 510 гривень. При цьому рішення про посилення відповідальності, за інформацією соціологів, підтримують 66% українців.

Штраф пропонують збільшити до 510 гривень

"Використання ременів безпеки є найдієвішим засобом захисту водіїв і пасажирів під час ДТП. Застебнуті ремені зменшують ризик контакту тіла з деталями автомобіля в разі зіткнення, утримують людину від викидання з автомобіля і небезпечних переміщень усередині авто", — йдеться у пояснювальній записці.

За словами одного з авторів проекту, народного депутата від фракції "Самопоміч" Анни Романової, почати потрібно з малого.

"Давайте спочатку введемо штраф 510 гривень і подивимося, чи промотивує це тих, хто не пристібається. Я абсолютно впевнена, у Європі всі користуються ременями безпеки завдяки штрафам, а там вони в середньому 1500 гривень. Але і зарплати там вищі", — розповіла OBOZREVATEL нардеп.

При цьому парламентар запевняє, у проекту є підтримка, вона не бачила жодного нардепа, котрий виступив проти ідеї. Але зараз прогнозувати настрої в залі, з огляду на дострокові вибори і регулярні прогули, досить складно.

Через те, що проект вносить зміни лише в одну статтю закону, його народні депутати за бажання можуть ухвалити до кінця каденції, в одне читання.

В рамках кампанії "За безпечні дороги" у 2017 році активісти підрахували покарання за непристебнутий ремінь безпеки в країнах Європи. З'ясувалося, в Україні сума штрафу мінімальна. Так, у Білорусі штраф становить 10 євро (~300 гривень), у Молдові — 15 євро (~450 гривень), у Польщі — 23 євро (~700 гривень), у Румунії — 32 євро (~950 гривень), у Словаччині — 60 євро (~1800 гривень).

Статистика

На жаль, раніше сумна статистика і невтішне співвідношення з європейськими країнами не заважали нардепам провалити важливе рішення. Наприклад, у грудні 2018-го нардепи на догоду власним політичним амбіціям побоялися ухвалити закон перед початком передвиборчої кампанії. Практично аналогічний законопроект народні депутати у властивій манері виносили на голосування сім разів.

З яких два — за поправки, один — за ухвалення у другому читанні і в цілому, і тричі — за повернення до розгляду. А напрямок на повторне читання підтримали всього 196 оісб, в результаті чого проект було відхилено.

Зміни для пільговиків

Ще одне важливе нововведення, яке розгляне Рада — захист прав пільгових категорій українців на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Так, у новому законі регламентуються окремі категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. Це:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветерани війни.

При цьому в Україні досить популярна практика ігнорування цієї норми закону. Як з боку власників маршрутів, так і з боку водіїв.

Наприклад, у січні 2019 року у Києві відмовилися безкоштовно везти учасника бойових дій. Свою відмову маршрутник аргументував тим, що "бандерівські корочки" вже давно не ходять, а за проїзд повинні платити всі.

А 5 травня у Хмельницькому водій автобуса, який рухався за маршрутом "Старокостянтинів — Кам'янець-Подільський", відмовив у проїзді інваліду війни ветерану АТО Олександру Дарморосу. На місцевому рівні скандал став досить резонансним. При цьому сам потерпілий просто відмовився писати заяву на водія, бо не бачить сенсу.

Зараз штраф за відмову везти пільговика сміхотворний — 136 гривень. Новим же проектом пропонують значно підвищити суму, до 2550 гривень. Чи допоможе це уникнути конфліктів і захистити пільговиків — питання відкрите.

Олександр Дарморос

Як вважає представник громадської компанії "Євро-Патруль" В'ячеслав Коновалов, багато що залежить безпосередньо від "Укртрансбезпеки", яка і повинна стежити за порядком на дорогах. Якщо покарання за порушення і надалі ігноруватимуться на рівні цього органу, то підвищення штрафів ніяк не відіб'ється на якості перевезень.

"Ось вам видають у маршрутках квитки? Ні, а повинні. І таких дрібних порушень багато. Тому ситуація не покращиться, якщо не буде роботи з "Укртрансбезпекою", давайте якщо і говорити про зміни, то починати з цього", — сказав OBOZREVATEL Коновалов.

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