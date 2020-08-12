Итак, продолжаем разговор о том, что необходимо делать прежде всего, когда узнали, что у мужа есть любовница?

Если вы уже знаете, что она у него есть, то независимо от серьезности этой связи, и, прежде чем ваш муж догадается, что вы обо всем знаете, сделайте "спектральный анализ" всего имущества, включая денежные средства на счетах. А также исследуйте вопрос долгов (если они есть) на предмет, кто заемщик, кто и в каком объеме выполнял долговые обязательства.

После этого определите для себя реальную часть вашего вклада во все нажитое (для защиты ваших же имущественных прав на случай "форс мажора" - такой анализ провести не просто желательно, а жизненно необходимо, особенно при отсутствии брачного договора). Если вашего фактического вклада в виде денежных средств в общее имущество нет: вы занимались ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми; не получаете достаточного дохода, чтобы вкладывать в приобретение имущества, но при этом ваш "трудовой вклад" в семью "на лицо", - необходимо предпринять меры по стабилизации вашего материального положения на будущее.

Вы можете инициировать заключение:

1) договора об участии родителей в воспитании и содержании ребенка (если есть дети);

2) брачного договора;

3) договора о разделе имущества;

4) договора о вашем содержании.

В любом случае, после того как вы определили объем имущественной массы и поняли, что де-юре за вами ничего не числится, а сами вы, в силу тех или иных обстоятельств, не в состоянии определить юридические механизмы защиты ваших прав, - обращайтесь к специалистам как можно скорее. Принимайте превентивные меры по защите своих имущественных прав уже на этой стадии.

Как показывает практика, надеяться и верить, что он останется с вами или что-то оставит вам после того, как вы устроите ему "разбор полетов", не приходится.

Кроме этого, продолжайте задавать себе вопросы, чтобы, прежде всего, самой разобраться в себе же и в своем отношении к сложившейся ситуации.

1. Готова ли я простить измену?

2. Готова ли я посмотреть на себя со стороны критически и ответить самой себе, кем на самом деле я являюсь в своей семье?

3. Готова ли, наконец-то, напомнить своему мужу, что он является отцом наших детей и поставить его перед фактом: сегодня вечером он остается с ними? А в это время – с подружками на вечеринку. И продолжать это делать, в смысле вовлекать отца в выполнение родительских обязанностей постоянно?

4. Готова ли я перестать взваливать на себя весь груз ответственности за жизнедеятельность семьи и постоянно тянуть его на себе, не привлекая мужа?

5. Могу ли я прямо сейчас изложить на бумаге то, что есть жизненно образующим для нашей семьи, а что есть второстепенным? На ком в семье и какие обязанности лежат? И все это перераспределить так, чтобы муж был максимально вовлечен в жизнь семьи? А могу ли, в принципе, заинтересовать его этим? А хочу ли я этого?

И будьте честными с собой. Всегда. Это во многом облегчает жизнь.