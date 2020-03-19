Секс є одним з найбільш ефективних способів зняти напругу і відволіктися від тривожних думок, що буде корисним для подружніх пар під час карантину через коронавірус.

Таку думку висловила сімейний психологиня Анна Громова. Також вона дала кілька порад щодо того, як пережити ізоляцію сім'ям і зберегти теплі стосунки, пишуть "Факти".

"Секс – це один з найдієвіших способів розслабитися і відволіктися від сумних думок. Чому б не внести різноманітність в цю сферу вашого життя?" – підкреслила Анна.

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Так, на її думку, через карантин багато сімейних пар опинилися вдома за зачиненими дверима, а через те, що люди не звикли проводити настільки багато часу разом, це може стати приводом для сімейних скандалів.

"Перш за все, хочу сказати, що карантин – не привід піддаватися паніці або "впадати в сплячку". І перше, що хотілося б порадити – ні в якому разі не використовуйте цей період для всіляких "розборів польотів" і докорів. Зачекайте більш сприятливого моменту і потреба відпаде", – висловилася Громова.

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Також Громова порадила приділити час самоорганізації і скласти докладний план дій на найближчі кілька тижнів.

"Варто пам'ятати, що самоорганізація – важливий інструмент у будь-яких кризових моментах. Складіть детальний план дій, включаючи освіту, роботу, режим харчування і сну в домашніх умовах. Не забудьте узгодити цей список з близькими людьми і внести їх поправки та побажання", – вказала Анна.

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Незважаючи на те, що під час карантину не рекомендується відвідувати місця скупчення людей та залишати свій будинок без потреби, Анна Громова все ж не рекомендує відмовлятися парам від спільних прогулянок.

"Не відмовляйтеся від спільних прогулянок на природі удвох або з сім'єю. Велосипеди, пробіжки – відмінний спосіб знизити стрес і наситити мозок киснем. Крім цього, використовуйте отриману можливість проводити більше часу з рідними: розмовляйте, грайтеся, доглядайте і любіть своїх близьких", – підсумувала психологиня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чим зайнятися на карантині, щоб не нудьгувати вдома. Читайте також, як подорожувати під час карантину.

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