Ці афродизіаки здатні розпалити полум’я вашої пристрасті і зробити ніч кохання незабутньою.

Щоби підвищити рівень сексуальної енергії, пропоную топ-5 афродизіаків, які допоможуть вам стати справжнім мачо чи пристрасною леді, пише Олена Кузьмич для ТСН.

Рівень нашої сексуальної енергії залежить від того, як ми себе почуваємо. Якщо ви задоволені собою, у вас хороше самопочуття, то і сексуальна енергія битиме через край. І навпаки, коли ви стомлені, прихворіли, маєте низьку самооцінку, то про любовні ігрища не може бути й мови.

Та якщо ви хочете покращити свою чуттєвість та підвищити сексуальну енергію, можете скористатися чималою кількістю продуктів, наприклад, трав та спецій, які справлять м’який, але ефективний вплив на організм і поліпшать ваше сексуальне самопочуття. Деякі з них вам давно знайомі, а про сексуальні властивості деяких із них ви, можливо, дізнаєтеся вперше.

Отже, "хіт-парад" природних природних афродизіаків виглядає так:

КУНЖУТ

Насіння кунжуту — чудовий хрусткий додаток до смажених страв, його часто використовують у салатах та у стравах японської кухні. На Сході для приготування халви насіння кунжуту змішують із медом. Кунжут насичує організм протеїнами та іншими корисними речовинами, покращує самопочуття. У деяких культурах вважається, що кунжут володіє магічною силою. Щоб підвищити власну сексуальну енергію, ви можете використовувати насіння кунжуту цілим або перемолоти його, додати до десерту або основних страв.

КРІП

Ця ніжна рослина володіє приємним ароматом і знімає запалення. Можна використовувати насіння або листя кропу для приготування чаю і в якості додатку до їжі. Приміром, можна взяти шматочок хліба, намастити його вершковим маслом, посипати сіллю і дрібкою кропу за смаком. Кропом також можна прикрашати страви. У поєднанні з червоним вином кріп покращує роботу шлунку і посилює сексуальний потяг.

КОРІАНДР

Ця рослина долає спазми і стимулює травлення. Традиційно її вживають, щоб позбавитися проблем зі шлунком, уникнути слабкості та подолати головний біль. Забравши біль, він звільнить тіло, щоб ви могли сконцентруватися на коханому/коханій. Збуджуючі властивості коріандру були здавна відомі у Європі. Коріандр - це чудовий додаток до супів, десертів, запіканок та салатів. Перемелене насіння коріандру добре поєднується із пивом, воно надає йому особливого смаку, крім того, на ньому можна настоювати чай.

ШАФРАН

Шафран — найдорожчі прянощі у світі, але їх варто придбати і мати у своєму любовному арсеналі. Листки цієї рослини використовуються не лише у медичних цілях, але й як барвник. Додайте дрібку шафрану до рису, щоб надати йому екзотичного аромату і зафарбувати у помаранчеве. Шафран розслабляє, покращує настрій, бадьорить і створює прекрасну любовну атмосферу.

ЦИБУЛЯ

Звичайнісінька цибуля теж володіє значним сексуальним ефектом. Цибуля активізує всі системи організму і підвищує сексуальне бажання. Будь-яка страва тільки виграє від додавання до неї цибулі. Та якщо ви боїтесь неприємного запаху з рота після вживання цибулі, не використовуйте її сирою — просто приготуйте пиріг за вашим улюбленим рецептом із додаванням цибулі, трави та помідорів.

Використовуючи ці рослини окремо або комбінуючи їх, ви можете створити власний рецепт пристрасті. Але пам’ятайте, що жодні афродизіаки не замінять справжнього кохання.

Пристрасних вам ночей!