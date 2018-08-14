Успенський піст: що можна приготувати на кожен день

Успенський піст - важлива подія в житті православних українців. Починаючи з 14 серпня багато хто відмовиться від продуктів тваринного походження.

Під час цього посту по понеділках, середах і п'ятницях необхідно харчуватися сироїдськими стравами і практично не використовувати рослинне масло. OBOZREVATEL підготував прості рецепти, які може приготувати кожен.

Сироїдський борщ

Інгредієнти: 1 буряк, невелика морква, огірок - 1 шт, помідор - 1 шт, перець - 1 шт, 1/4 лимона, одне яблуко, часник, базилік, кріп або петрушка, авокадо - 1 шт, вода - 100 мл.

Всі інгредієнти збити в блендері і додати дрібно нарізаний авокадо.

Суп-пюре з в'яленими помідорами, перцем і кінзою

Інгредієнти: 2 або 3 помідори, 2 великих солодких перці, 1/4 чашки в'ялених помідорів, 2 великих стебла селери, 1/2 склянки свіжої кінзи, 3/4 склянки води, 1 ст.л . лимонного соку, 1 ч. л. морської солі, 1 ложка кмину, 1 ч. л. порошку чилі, 1/2 ч. л. паприки, 2 або 3 зубчики часнику, 1/2 авокадо.

Всі інгредієнти збити в блендері, додати спеції за смаком.

Плов з грибами

Інгредієнти: 2 цибулини, 2 морквини, 400 г грибів, 1.5 склянки рису, сіль і перець, 1 ч.л. спецій для плову, 1 лавровий лист, 3 зубчики часнику.

Рис промити і залити водою. Гриби і овочі обсмажити на невеликій кількості оливкової олії. Додати туди рис і залити все трьома склянками води. Накрити кришкою, довести до кипіння. Коли вся вода випарується - перемішати.

Горіхові цукерки

Інгредієнти: 1 чашка сирих лісових горіхів, 1/2 чашки сушених вишень без кісточок, 1 чашка сирого кунжуту, 3 ст. л. меду.

Все подрібнити, зліпити "кульки" і дати постояти кілька годин.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Успенський піст - найкоротший з багатоденних постів в православній традиції. Він розпочинається 14 серпня і закінчується 27 серпня.