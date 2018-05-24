"Хочу зруйнувати стереотип": зірковий кулінар поділився рецептами маринадів для шашлику

Відомий український кулінар-реформатор, переможець популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Євген Клопотенко поділився авторськими рецептами маринадів для шашлику.

Стандартні маринади на основі майонезу або мінеральної води - це, за словами Євгена, "пережитки минулого століття", до того ж, такі варіанти аж ніяк не є корисними. Кухар запропонував п'ятірку смачних і легких у приготуванні маринадів з простих інгредієнтів. Про це він написав у блозі, опублікованому на OBOZREVATEL.

"Відразу ж хочу розвінчати один популярний міф - маринад зробить м'ясо м'якше або ніжніше. Для того, щоб він спрацював, потрібно як мінімум більше трьох днів. А таке м'ясо вже не підходить для смаження, так як воно за цей час встигне зіпсуватися. Маринад потрібен для аромату і смакових відтінків, якості м'яса вони ніяк не допоможе. Так що найголовніше правило - спочатку купуйте гарне і свіже м'ясо", - озвучив головну пораду для приготування смачного шашлику Клопотенко.

Євген Клопотенко Tv.ua

Також він поділився своїми рецептами ідеальних маринадів, які прикрасять будь-який пікнік.

Маринад до телятини або яловичини

Візьміть багато часнику (дійсно багато!) і роздушіть його ножем, додайте розмарин, оливкову олію і хмелі-сунелі (або ж лимонний сік). Цей маринад дуже добре підходить до більш щільноого м'яса - телятини, яловичини або баранини. Не бійтеся переборщити з часником.

Маринад до курки

Базове і класичне поєднання - апельсиновий сік, цедра та імбир. Найчастіше до курки роблять маринади на основі лимонного соку, але з апельсином курка відкривається зовсім по-новому!

Маринад для риби

Для приготування риби кулінар використовує соус понзу - він відноситься до японської кухні, але доступні інгредієнти дозволяють приготувати його кожному. Візьміть соєвий соус, розведіть його з водою, щоб він не був таким насиченим, додайте 100 г горілки, лимонний сік і соняшникову олія. Замаринуйте в ньому рибу і приступайте до смаження.

Риба на мангалі

Маринад для свинини

Для свинини потрібно використовувати багато спецій. Вам знадобиться ступка, в якій легко їх подрібнити. Отже, потрібно взяти морську сіль, червоний перець, корицю, трохи гвоздики і насіння фенхелю. Подрібніть і добре перемішайте цю суміш зі свининою, за бажанням м'ясо можна полити медом.

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Універсальний маринад

У ньому можна маринувати м'ясо до приготування на відкритому вогні, а також можна подавати в якості білого соусу вже до готового м'яса або навіть риби. Готується він на основі йогурту (або ж густої сметани) з додаванням часнику і зелені. Обов'язково варто додати кінзу, але ви можете додавати також ту зелень, яка найбільше подобається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Клопотенко поділився авторським рецептом курки , який ідеально підходить для приготування м'яса як в духовці, так і на відкритому вогні.