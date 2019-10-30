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30 жовтня • оновлено в 11:53
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/ Блоги - Психологія

Василіса Савіцька
Василіса Савіцька
Психолог, НЛП тренер Всі статті автора

Заброшенная женщина видна сразу

3.2т Читати матеріал російською

Заброшенная женщина видна сразу. Бесцветная, безжизненная, безрадостная. Даже если улыбается, даже если бодрится и держит спину. А она улыбается, бодрится и держит спину. Только в глазах то ли страх, то ли потерянность. А может комплекс из страха и потерянности.

Нужность - главная составляющая жизни. Для всех, особенно женщины. Этот кислород у нее отнимать нельзя. Никогда. Без него она не умрет, но углекислым газом дышать начнет. Рядом с ней станет тесно, неуютно, дискомфортно.

Новини
Мне все чаще хочется уйти от тебя...

Но её ли вина в том? В истерике, которую не смогла сдержать. Тарелку, которую швырнула так же резко, как и претензию…

Внимание для женщины топливо, которое дает возможность двигаться. Не кривыми и изогнутыми, а прямыми - от счастья к счастью. И носителя этого внимания она же этим счастьем окутывает.

Новини
Нельзя взять новое, если двумя руками держишься за старое

Внимание вещь простая, каждому мужчине подвластная… Цветок в будний день, поцелуй в шею, когда не ждешь, слово наполненное теплом... Так просто, но так сложно.

О внимании забывают. Его важность обесценивают. Замыкают в душе, чулане, на чердаке... не выпуская наружу. Почему, не понять. Может лень, может не принято, а может не научены... Ощущение нужности тает как лед, оголяя темную почву правды. Именно с этого момента у женщины тухнет взгляд, а в сердце исчезает та искра, которая отвечает за жизнь и ее качество...

Новини
Не считаешь своего мужчину королем? Не рассчитывай стать для него королевой!

И даже когда она смеется, держит спину ровной и говорит: Все хорошо", не счастье чувствуется, а холод и отсутствие столь важного кислорода.

Заброшенная женщина видна сразу. Только вот мужчину, забросившего ее распознать не сразу получается... Сразу все готовы звезду с неба, а после спиной к счастью поворачиваются, в безжизненности и холодности обвиняя...

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Автор
Василіса Савіцька Василіса Савіцька
Місце
Україна
Теги
Психологія Відносини
Джерело
Джерело: Facebook Василисы Савицкой
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Скорее всегда видна женщина, которая махнула на себя рукой. При том - половина из них замужем!
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Magogan Paul
Magogan Paul
Нежность... Труден бывает путь к ней. Когда с возрастом становимся мудрее, тогда начинаем понимать и ценить это благо. А молодые, что с них взять. То хамство, то грубость и невоспитанность, пока не набьют себе шишек и синяков, ничего не поймут об этой жизни.
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
На самом деле никто никому не принадлежит и никто никого бросить не может ! Женщина может быть с разными мужчинами но принадлежит она только себе! Есть такая нескладуха : у Марины нашей горе - ее бросил Афанасий ! Ты не плачь не плачь Марина ! Ведь лететь еще семь метров!
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