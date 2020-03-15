Яких жінок не кидають: що найбільше приваблює чоловіків

Чому одні жінки живуть в міцному щасливому шлюбі, а інші ніяк не можуть завести хоч якісь стосунки або скаржаться, що чоловіки йдуть від них?

Так, на думку психологів, щасливі в коханні ті жінки, які з часом не перестають цікавити свого обранця. OBOZREVATEL вирішив розібратися, яких жінок не кидають чоловіки і що саме робить їх завжди цікавими для протилежної статі.

Що найбільше приваблює чоловіків Pixabay

Впевненість у собі

Жінки, які внутрішньо впевнені в собі, які живуть в цьому стані, є шалено привабливими для чоловіків. Ви будете цікаві для свого партнера, якщо будете знати собі ціну.

Але якщо ви не впевнені в собі і в почуттях вашого чоловіка, він буде зчитувати ваш настрій і поступово втрачати до вас інтерес. Попрацюйте над собою, щоб позбутися комплексів і невпевненості у собі: зосередьтеся на кращих ваших якостях, якими ви пишаєтеся і які піднімають вашу самооцінку.

Наявність своїх інтересів

Погано, коли у одного з двох у парі є власні інтереси, а в іншого немає, оскільки це породжує сварки і конфлікти через нерозуміння один одного.

Якщо ваш чоловік не може жити без риболовлі або без якогось іншого захоплення, в жодному разі не починайте критикувати його за це.

Що найбільше приваблює чоловіків Pixabay

До того ж дівчина, у якої немає жодних інтересів, навряд чи зможе скласти хорошу партію самодостатньому чоловікові. Щоб уникнути конфліктів, більше часу приділяйте самій собі, і ви обов'язково знайдете для себе справу до душі.

Уміння показати свій розум

Деякі жінки помилково вважають, що чоловіки в захваті від милих дурепок. Такі дійсно є, але якщо ви хочете привабити гідну людину, необхідно відповідати. Для цього не обов'язково хвалитися усіма своїми досягненнями, але цілком доречним буде підтримати цікаву бесіду. Чоловік не впустить жінку, з якою йому є про що поговорити.

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