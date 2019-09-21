Екснародний депутат України Надія Савченко похвалилася в мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці. На них вона позувала в довгому блакитному платті без рукавів. У попередній фотосесії вона позувала в довгому смарагдовому платті на узбережжі Балтійського моря.

Надія Савченко є неординарною особистістю, люблячою шокувати оточуючих, тим самим привертати до себе увагу.

З психологічної точки зору для цього може бути кілька причин. Яка з них підходить Надії, залишається питанням. Отже.

1. Рання психологічна травматизація. Вона виникає при формуванні особистості дитини. Батьки можуть бути дуже вимогливі до своєї дитини, висловлюючи свою любов до неї лише за її досягнення. Відмінниця? Тоді любимо. Поприбирала в кімнаті? Хороша дівчинка.

Або батьки, що знецінюють, "холодні", коли все, що робить дитина – погано. Вони можуть взагалі не помічати дитини, ставлячись до її старань байдуже.

В обох випадках формується нарцисичний захист, і дитина починає намагатися виділятися, звертати на себе увагу, робити хороші і погані вчинки, щоб тільки бути поміченою.

На виході ця дитина виростає в дорослого, який погано розуміє який/яка він, тому що не сформовано поняття про власну особистість. Він продовжує шукати способи бути поміченим, іноді здійснюючи неадекватні вчинки.

Надія Савченко Facebook Надія Савченко

2. Другий варіант - це посттравматичний синдром. Він виникає у людей, які пережили найсильніші стреси (в'язниця, війна, полон і т.д.). Коли доводилося змушувати себе адаптуватися під ситуацію, пригнічуючи всі свої переживання.

Коли стресова подія закінчується, людина починає проявляти весь цей сконцентрований шар емоцій. Також часто буває, що людині вже хочеться повернутися в стресову ситуацію, напруження (виникає залежність від напруження), тому що там вона відчуває сенс життя (боротьба стає її змістом, відстоювання себе, хоча воно вже не актуально). І людина починає "чудити", привертаючи тим самим до себе увагу.

Надія Савченко на березі Балтійського моря Facebook Надія Савченко

3. Можливо, Надії захотілося піти в психологічну "полярність", тобто протилежність. Дослідити свою жіночність, попрощавшись нарешті, з чоловічим образом, занурившись в світ суконь, ніжності і любові. Довга сукня та зелений глибокий колір підкреслюють жіночу сакральність.

Однак, аналізуючи відео, можна сказати, що захід у воду був демонстраційним, не для фотосесії, так як візуального контакту з фотографом і позування не спостерігалося. Ставлення до образу при виході з моря було більше саркастичним, ніж жіночним. Швидше, це був досить агресивний і сміливий вчинок, накшталт випробуванню себе на холод...

Це може говорити про внутрішню психологічну боротьбу Надії з собою або з іншими, бажанні довести: я можу, я сильна, я витривала, я така, дивіться.

А демонстративність, бравування притаманні істероїдній (буду весь час неординарною і привертати до себе увагу всіма способами, хороші артистичні дані) чи нарцисичній організації особистості (байдужість до думки інших, головне - я і те, що я роблю найважливіше, в порівнянні з іншими).

Якщо Надія зробила свідомий вибір змінити свій образ на більш жіночний, то цей вибір зафіксується. Якщо ж це лише привернення уваги, то можна очікувати лише наступних вчинків, що привертають увагу.

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