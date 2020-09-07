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П'ять головних помилок чоловіків у стосунках: психолог дав поради

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Психологія
1,0 т.
Психолог рекомендує не допускати подібних помилок, щоб не зруйнувати відносини

Психолог рекомендує не допускати подібних помилок, щоб не зруйнувати відносини. Фото: Pixabay

Помилки чоловіків у стосунках часто стають причиною того, що жінка непокоїться, злиться або просто йде.⠀

Психолог Олександр Шахов у своєму Instagram перерахував найпоширеніші такі помилки:

  • Порушення обіцянок. Жінка в цьому випадку не може покластися на чоловіка, боїться, що він може в будь-який момент її підвести. У результаті виникають претензії, скандали, істерики.

  • Нехтування. Чоловік, який не зважає на думку жінки, проявляє неповагу в суспільстві за типом "так це ж баби", чинить низько. Сюди також можна віднести бажання в ліжку задовольнити лише себе.

  • Уникнення відповідальності. Справжній чоловік мовчки вирішує проблему, хто б її не створив, і при цьому не шукає винних, не ниє і не скаржиться.

  • Ігнорування жіночих образ. Коли жінка ображається, злиться або ігнорує, часто чоловік воліє втекти, заховати голову в пісок, зробити вигляд, що все нормально або злиться у відповідь. Але все це тільки ускладнює проблему.

  • Відсутність підтримки. Чоловік, який не подбав про жінку, якщо вона попросила про допомогу, не викликає довіри.

Психолог також порадив чоловікам бути чесними самим з собою і запитати себе: "Які я роблю помилки і що я можу змінити прямо зараз?" Тільки так можна добитися успіху, і не тільки у стосунках, підкреслив фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо вік, у якому чоловіки й жінки найбільш привабливі.

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