Пара, яка відзначила 60-річчя весілля, поділилася секретом щасливого шлюбу

Пара з штату Небраска, США, яка відзначила 60 років з дня весілля зворушливою фотосесією, поділилася секретом щасливого шлюбу.

Як розповіла в своєму Instagram автор фотосесії фотограф Кеті Отрі, 81-річна Люсіль Стоун і 88-річний Марвін Стоун дали наступні поради для благополучного сімейного життя:

1. Важко працюйте.

2. Будьте добрими один до одного.

3. Думайте, перш ніж говорити.

4. Покладайтеся на сили один одного для подолання своєї слабкості.

5. Будьте сильними в своїй вірі.

На святкування річниці Люсіль вдягла свою весільну сукню, яку зшила сама, а Марвін був у чорному смокінгу з краваткою-метеликом, які він також одягав у день весілля рівно 60 років тому. Пара трималася за руки й танцювала.

81-річна Люсіль Стоун і 88-річний Марвін Стоун відзначили 60 років спільного життя фотосесією Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Люсіль Стоун і Марвін Стоун разом 60 років Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Пара з Небраски поділилася секретом щасливого шлюбу Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Люсіль Стоун і Марвін Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Марвін Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Люсіль Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Люсіль Стоун і 88-річний Марвін Стоун танцювали під час фотосесії Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Фотосесія Люсіль Стоун і Марвін Стоун Фото: Katie Autry Photography / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найстаріша пара в світі потрапила до книги рекордів Гіннесса і розкрила секрет довгого шлюбу.

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