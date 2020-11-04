Названо жіночі звички, які дратують чоловіків

Навіть у гармонійних стосунках трапляються розлади та непорозуміння. Найчастіше це відбувається через те, що чоловіки не розуміють жінок і деяких їхніх звичок.

Нерідко буває і так, що улюблений партнер починає дратувати. Тому названо найпоширеніші жіночі звички, які виводять чоловіків із себе, пише Рамблер.

Пристрасні поцілунки на очах у друзів і випадкових перехожих, непристойні загравання в компанії та інші недвозначні жести – це і багато іншого в лічені секунди здатне увігнати чоловіка у фарбу. Особливо якщо він за своєю натурою скромна та стримана людина.

Більшість дівчат впевнені – кохана людина повинна сама здогадатися про те, який подарунок вони чекають на день народження, який фільм хочуть подивитися цього вечора, а в який ресторан відправитися на річницю. Однак, чоловіки точно так само, як жінки, не вміють читати думки. Тому для обох партнерів простіше безпосередньо говорити про свої бажання.

Навіть найстрункіші й підтягнуті дівчата можуть день за днем скаржитися своєму коханому на "зайву вагу". І якщо спочатку чоловік буде переконувати пасію в тому, що вона вигадала свою проблему, то через якийсь час йому набридне це робити, і він почне погоджуватися з дівчиною, чим і здивує її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головні помилки чоловіків на першому побаченні.