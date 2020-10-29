Названо 10 речей, які найбільше дратують чоловіків у жіночому характері

Чоловік завжди оцінює жінку очима. І чим далі розвиваються ваші відносини, тим сильніше він намагається зрозуміти вас як людину. Але є речі, які дуже дратують представників сильної статі в жіночому характері.

У кожної людини є достоїнства і недоліки, від статі вони майже не залежать. Але чоловіки вивели особливий список чисто "жіночих" помилок, які завжди доставляють незручність або роздратування, пише Рамблер.

Крім логічного запитання "навіщо ви на довгу пішу прогулянку наділи незручні каблуки" ви швидше за все отримаєте докірливий погляд. Не потрібно в спробах виглядати на всі сто псувати побачення і змушувати чоловіка турбуватися про вашу зручність.

Якщо чоловік бачить, що ви постійно критикуєте когось із знайомих і незнайомих, а ще з жадібністю розвиваєте будь-яку плітку, то він може задуматися: а чи не стає він сам причиною ваших обговорень за його спиною.

Це стосується не тільки відносин між чоловіком і жінкою: деяким людям в принципі не подобається така інтервенція через гидливість, почуття власності або інших причин. Тому жіноча звичка "спробувати шматочок" дратує і відштовхує. Хочете спробувати – замовте собі.

Це не означає, що ви повинні стати нудною і сірою. Чоловікам подобаються легкі на підйом дівчата, але не ті, які вже звикли до постійних вечірок, алкоголю і нічним клубам. Навряд чи йому захочеться планувати серйозне майбутнє з такою особою.

У чоловіків немає безладу, у них просто особливий погляд на порядок. Тому якщо ви вирішуєте з благих спонукань забратися в його квартирі, будьте готові вислуховувати претензії, що через вас він нічого не може знайти.

Він сам вирішить, що вам подарувати. І крапка. Якщо він цього не зробив, значить не вважав за потрібне. Після натяку почуття самостійно прийнятого рішення пропаде, а кому подобаються такі сюрпризи? А якщо він і зовсім вирішив подарувати вам щось інше, то тепер він в глухому куті. Або заздалегідь обидва складайте лист бажань – так ви зможете точно допомогти один одному.

Жіночі сльози без причини дуже лякають чоловіків. Жалість ви навряд чи викличете, швидше здивування і неприйняття. Не потрібно плакати в будь-який момент спору, щоб показати слабкість: це не кращим чином позначиться на ваших відносинах.

Особливо ті, які стосуються жіночої зовнішності. Чоловіки їх бояться: вони не розуміють, як треба було б правильно, тому найчастіше дратуються і відчувають себе некомфортно.

"Ще 5 хвилин" – говорите ви протягом години. Ваш чоловік за цей час вже у нестямі, адже їх насправді не просто турбує факт вашого запізнення. В його очах ви стали більш безвідповідальною і не здатної стримувати обіцянки. Найнеприємніше, що те, на що ви витратили так багато часу, наприклад, макіяж, він навряд чи оцінить по достоїнству.

Йому теж потрібно свій простір, своя окрема полиця або шафка. Не намагайтеся завоювати весь простір у ванній незрозумілими засобами, якими ви не користуєтеся. Навчіться розподіляти місце раціонально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо деталі зовнішності чоловіків та жінок, які часто зраджують.