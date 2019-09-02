Навіть не намагайтеся: вчені дали чоловікам важливу пораду у відносинах з жінками

Дослідники з Швеції порекомендували чоловікам перестати сперечатися з жінками, бо це безглуздо.

Вчені підкреслили, що представниці прекрасної статі краще запам'ятовують різні деталі і можуть пригадати їх під час розмови. Про це повідомляє The Daily Mail.

Наприклад, "хто сказав і що" і "де зниклі речі". Жінки мають перевагу, так як у них сильніше розвинена епізодична пам'ять, яка може з точністю запам'ятовувати події різної давності. Саме цей фактор говорить про те, що починати суперечку з жінками марно.

Чоловікам марно сперечатися з жінками pixabay.com

Дослідження також показує, що жінки краще запам'ятовують обличчя і запахи.

Експертна група засновувала свої висновки на 617 дослідженнях, які проводилися в період з 1973 до 2013 рік. В експериментах взяли участь 1,2 мільйона учасників.

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