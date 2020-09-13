Між фігурою чоловіка та його батьківськими якостями знайдено зв'язок

Вчені з університету Міссісіпі знайшли зв'язок між будовою тіла чоловіків та їхніми батьківськими якостями.

Так, як показало дослідження, чоловіків із невеликою зайвою вагою люди більш схильні вважати хорошими батьками, повідомляє Daily Mail.

У рамках експерименту за участю понад 800 осіб опитуваним показували фото спортивних чоловіків і чоловіків з невеликим зайвою вагою.

Учасники опитування при цьому зазначили, що батьківські навички худорлявих чоловіків не викликають у них довіри, як і надії на їхню моногамію. Зате більш повних представників сильної статі називали більш схильними до хорошого батьківства.

Як пояснюють вчені, чоловіків з невеликим зайвою вагою часто сприймають як менш домінуючих, з чого випливає, що стосунки з ними більш теплі.

Випробовуваних також запитали про схильність, на їхню думку, чоловіків на фото до тієї чи іншої позитивної або негативної моделі поведінки. Наприклад, чи готовий чоловік на знімку допомогти дитині з уроками або, навпаки, діти його дратують.

Водночас занадто повні чоловіки викликали підозру в учасників дослідження. Як вважають вчені, ожиріння асоціюється з відсутністю дисципліни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог назвав п'ять головних помилок чоловіків у стосунках.

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