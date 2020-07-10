Чоловіки в додатку TikTok назвали головні жіночі помилки, а також розповіли про те, чого їм часто не вистачає у відносинах.

Своїми думками вони ділилися під відео користувачки з ніком istommaa. Вона попросила чоловіків розповісти секрети, про які не знають жінки. Ролик набрав понад 2 млн переглядів, пише "Рамблер".

"Будь ласка, проявляйте ініціативу", "Цінуйте те, що ми робимо для вас. Навіть звичайна шоколадка, куплена вам на останні гроші, несе в собі дуже багато любові і турботи", "Пробачте нас, якщо ми в серйозний момент робимо щось не так. Ми губимося від краси", – написали чоловіки в коментарях.

Відео, під яким чоловіки назвали головні помилки жінок у стосунках Скріншот istommaa

Також під відео писали, щоб дівчата не розповідали про особисте життя подругам, частіше говорили компліменти та не порівнювали коханих з іншими чоловіками. Їх закликали вчитися визнавати свої помилки, якщо вони дійсно винні.

"Не ставте, будь ласка, всіх хлопців в один ряд. Ми всі різні, якщо у вас з кимось не вийшло, не варто говорити, що весь чоловічий рід помилка", "Якщо вам дорога людина, не давайте приводу для ревнощів", – відзначили користувачі.

Жінки в коментарях додали, що не варто замовчувати проблеми, а потрібно спокійно їх вирішувати за обговореннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названі "небезпечні" фрази, якими жінки маніпулюють чоловіками.