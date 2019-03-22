Переведення годинника на літній час: як впливає на здоров'я і що треба знати

В Україні 31 березня о 03:00 потрібно переводити годинник, щоб перейти на літній час. Існує думка, що подібний процес згубно впливає на здоров'я.

Таку практику ввели в країні з 1996 року, тому українцям раз на півроку доводиться пристосовуватися спати на годину більше або менше залежно від пори року. OBOZREVATEL з'ясував, як перехід на літній час може вплинути на здоров'я і що треба робити, щоб уникнути негативного впливу.

Шкодить чи не шкодить здоров'ю переведення годинників

Учені поки не прийшли до спільної думки в цьому питанні. Адже у випадку переведенні годинника у багатьох порушується сон, спостерігаються різкі зміни настрою, млявість, втома, загострюються різні захворювання, працездатність зводиться нанівець.

Найгірше доводиться людям із серцево-судинними захворюваннями. Перехід на літній час може негативно впливати на тиск, серцебиття.

Справа в тому, що перші 1-3 дні людині доводиться перебудовувати режим сну: годинник переводиться назад, відповідно спати виходить на одну годину менше. Але багато вчених вважають, що нічого страшного в цьому немає. Адже так само люди себе почувають під час збоїв у звичному режимі, коли на роботу або в поїздку доводиться вставати раніше.

Німецькі вчені з Інституту медичної психології в Мюнхені з'ясували, що наслідки від переведення годинників пов'язані з порушенням балансу між біологічним годинником і реальним часом. Внутрішній годинник впливає на роботу гормонів, стабілізує температуру тіла, відповідає за бадьорість і роботу організму. Саме тому перехід на літній час може викликати негативні наслідки для здоров'я.

Як пережити перехід на літній час і що потрібно робити

Лікарі радять добре висипатися протягом декількох днів. Наприклад, за тиждень до переведення годинників лягати спати на 15 хвилин раніше, щоб швидше адаптуватися. Найкраще засинати за декілька годин до опівночі.

Сон pixabay

Також варто більше рухатися і гуляти на свіжому повітрі, щоб зміцнити здоров'я і привести організм у тонус.

А алкоголь, жирне і солодке краще виключити з раціону. Це допоможе провести своєрідне розвантаження і очистити організм. Краще замінити перераховане вище на овочі та фрукти, які містять багато вітамінів. Також потрібно пити більше води.

За декілька днів до переходу на літній час краще дати організму відпочити і уникати надмірних фізичних навантажень, перевтоми і стресових ситуацій.

Протягом тижня влаштовувати перед сном розслаблюючі процедури: гаряча ванна (з сіллю, маслами), трав'яний чай. Краще не користуватися в цей час ґаджетами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в Євросоюзі було проведене онлайн-опитування, в якому більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників. У березні 2019 року Комітет з питань транспорту Європарламенту схвалив скасування переходу на літній і зимовий час із 2021 року.

У Міністерстві економічного розвитку стверджували, що в Україні також можуть прибрати сезонне переведення годинників. Однак ця практика може зберегтися щонайменше до осені 2019 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!