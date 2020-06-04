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4 червня • оновлено в 17:56
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"Холостячка" Ксенія Мішина розкрила секрети краси і стрункості

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Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", розкрила свої секрети краси та стрункої фігури.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю виданню Cosmopolitan. За словами Мішиної, у неї є кілька правил по догляду за собою, які допомагають їй завжди виглядати розкішно.

"Холостячка" Ксенія Мішина поділилася секретами краси

"Холостячка" Ксенія Мішина поділилася секретами краси

Фото: instagram/misha.k.ua

Правила краси Ксенії Мішиної

  • Свій день Ксенія починає зі склянки теплої води й протягом дня випиває 1,5-2 літри. Вона зазначила, що це допомагає їй поліпшити самопочуття і зовнішній вигляд;

  • Після ранкового вмивання актриса використовує тонік і наносить зволожувальні креми на тіло та на обличчя;

  • По можливості ходить до косметолога на процедури чистки, пілінги й зволоження;

  • У вільний від роботи час Ксенія намагається не користуватися декоративною косметикою і дозволяє шкірі "подихати";

  • Для догляду за волоссям актриса використовує корейську косметику.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Фото: instagram/misha.k.ua

Що стосується фігури, то Мішина підтримує її за допомогою харчування та спорту.

Ксенія Мішина поділилася секретом стрункої фігури

Ксенія Мішина поділилася секретом стрункої фігури

Фото: instagram/misha.k.ua

"Харчування завжди впливає на зовнішній вигляд, все починається зсередини. Мої старання в дотриманні правильного харчування часто страждають через завантаженість в робочому графіку. Але все ж основні табу я не порушую. Намагаюся вживати їжу в залежності від сезону та ніяких фастфудів... Відносно недавно я зрозуміла, що віддаю перевагу танцям. Це приголомшливий вид спорту, який розкопує тебе: і внутрішньо, і зовні. Ну і, звичайно, спортзал, хоча я не любитель, але все ж для підтримки форми він необхідний", – розповіла Мішина.

Ксенія Мішина продемонструвала підтягнуту фігуру

Ксенія Мішина продемонструвала підтягнуту фігуру

Фото: instagram/misha.k.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ксенія Мішина
Місце
Україна
Теги
шоу диета Краса
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