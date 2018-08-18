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Яблучний Спас 2018: як вибрати продукти до святкового столу

1.8тЧитати новину російською

19 серпня православний світ відзначатиме свято Яблучного Спаса. Традиційно в цей день на стіл подають частування з яблуками і медом.

Популярний український ведучий на телеканалі "1+1" Олексій Душка розповів виданню OBOZREVATEL секрети вибору традиційних для цього свята продуктів і поділився улюбленим рецептом маминих запечених яблук.

Олексій Душка

Прес-служба

Як вибрати яблука?

Влітку і восени можна купувати практично будь-які яблука. Вони дуже корисні, тому що в цей період максимально заряджені вітамінами. Але все ж є кілька нюансів:

  • Яблука, як і всі плоди, можуть вбирати в себе важкі метали з вихлопних газів і забрудненого повітря, нітрати, залишки добрив та інсектицидів. На око і смак визначити це неможливо, тільки при спеціальних лабораторних дослідженнях. Але ми знаємо, що все шкідливе концентрується в яблучній шкірці. Тому, якщо ви не впевнені в походженні яблук, можете зрізати з них шкірку, щоб убезпечити себе або свою дитину.

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  • Запах! Справжні яблука повинні яскраво пахнути, як у бабусі в саду. Зараз на прилавках магазинів можна знайти фрукти, які не мають ніякого запаху. Це говорить про їх неорганічне походження. Найчастіше - це імпортовані сорти.

Прес-служба

Як вибрати якісний мед?

На жаль, з усіх продуктів мед, напевно, лідер за кількістю та креативныстю фальсифікацій. Телеведучий розповів кілька порад, які допоможуть купити якісну продукцію:

  • Якщо серед ваших знайомих є бджолярі, у яких є своя пасіка, - це буде найкращий вибір. Людей, які роблять дійсно якісний мед без фальсифікацій, не так вже й багато, тому найчастіше їх медові запаси лунають знайомим і не встигають потрапити на прилавок.

  • Перевірте консистенцію. З липня по листопад мед починає кристалізуватися, рідким може залишатися тільки акацієвий і каштановий - в такому меді більше фруктози.

  • Якісний мед добре поглинається в шкіру, штучний буде залишати грудочки, якщо його розтерти пальцями.

  • Дегустуйте. Справжній мед повинен злегка пощипувати язик, подразнюючи слизову оболонку роту. Якщо він просто солодкий, то найімовірніше, його розбавили цукром.

Олексій Душка

Прес-служба

Рецепт запечених яблук

Існує безліч варіацій рецептів запечених яблук. Олексій Душка розкрив декілька маленьких секретів, завдяки яким печені яблука будуть танути в роті. Для такого свята, як Яблучний Спас - це практично ідеальна страва.

Складові:

  • 4-6 яблук

  • 1/4 склянки цукру

  • 1 чайна ложка кориці

  • 1/4 склянки нарізаних волоських горіхів

  • 2 шт. вівсяного печива

  • 1/4 склянки родзинок або сушеної журавлини

  • 50 г вершкового масла

  • 3/4 склянки окропу

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Приготування:

В одній ємності змішайте цукор, корицю, горіхи, родзинки і вівсяне печиво, подрібнене в крихту.

Один з основних секретів приготування страви такий: замість вівсяних пластівців використовуйте звичайне вівсяне печиво. Воно зробить начинку ніжнішою і краще пропечеться.

Підготуйте яблука, вирізавши з них серцевину. Покладіть їх в деко з високим бортиком.

Добре нафаршируйте яблука начинкою. Із залишків начинки можна зробити окремі кульки і покласти їх поруч з яблуками

Наступний секрет: вершкове масло нейтралізує кислинку яблук, зробить їх смак ніжнішим. Наріжте масло на рівні частки і покладіть зверху на зафаршировані яблучка.

Випікайте в духовці 10-20 хвилин, поки яблука стануть ніжними, але не м'якими. Щоб фрукти швидше пропеклися і не підгоріли, налийте в деко окріп. Важливо, лити не на самі яблука, а поруч.

Подавайте з вершками, сметаною або кулькою ванільного морозива.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна є в Успенський піст.

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

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святарецепти
Об'єкти
свята-2018рецепт
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Кузнецова Тамара
Кузнецова Тамара
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