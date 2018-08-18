Яблучний Спас 2018: як вибрати продукти до святкового столу

19 серпня православний світ відзначатиме свято Яблучного Спаса. Традиційно в цей день на стіл подають частування з яблуками і медом.

Популярний український ведучий на телеканалі "1+1" Олексій Душка розповів виданню OBOZREVATEL секрети вибору традиційних для цього свята продуктів і поділився улюбленим рецептом маминих запечених яблук.

Олексій Душка Прес-служба

Як вибрати яблука?

Влітку і восени можна купувати практично будь-які яблука. Вони дуже корисні, тому що в цей період максимально заряджені вітамінами. Але все ж є кілька нюансів:

Яблука, як і всі плоди, можуть вбирати в себе важкі метали з вихлопних газів і забрудненого повітря, нітрати, залишки добрив та інсектицидів. На око і смак визначити це неможливо, тільки при спеціальних лабораторних дослідженнях. Але ми знаємо, що все шкідливе концентрується в яблучній шкірці. Тому, якщо ви не впевнені в походженні яблук, можете зрізати з них шкірку, щоб убезпечити себе або свою дитину.

Запах! Справжні яблука повинні яскраво пахнути, як у бабусі в саду. Зараз на прилавках магазинів можна знайти фрукти, які не мають ніякого запаху. Це говорить про їх неорганічне походження. Найчастіше - це імпортовані сорти.

Прес-служба

Як вибрати якісний мед?

На жаль, з усіх продуктів мед, напевно, лідер за кількістю та креативныстю фальсифікацій. Телеведучий розповів кілька порад, які допоможуть купити якісну продукцію:

Якщо серед ваших знайомих є бджолярі, у яких є своя пасіка, - це буде найкращий вибір. Людей, які роблять дійсно якісний мед без фальсифікацій, не так вже й багато, тому найчастіше їх медові запаси лунають знайомим і не встигають потрапити на прилавок.

Перевірте консистенцію. З липня по листопад мед починає кристалізуватися, рідким може залишатися тільки акацієвий і каштановий - в такому меді більше фруктози.

Якісний мед добре поглинається в шкіру, штучний буде залишати грудочки, якщо його розтерти пальцями.

Дегустуйте. Справжній мед повинен злегка пощипувати язик, подразнюючи слизову оболонку роту. Якщо він просто солодкий, то найімовірніше, його розбавили цукром.

Олексій Душка Прес-служба

Рецепт запечених яблук

Існує безліч варіацій рецептів запечених яблук. Олексій Душка розкрив декілька маленьких секретів, завдяки яким печені яблука будуть танути в роті. Для такого свята, як Яблучний Спас - це практично ідеальна страва.

Складові:

4-6 яблук

1/4 склянки цукру

1 чайна ложка кориці

1/4 склянки нарізаних волоських горіхів

2 шт. вівсяного печива

1/4 склянки родзинок або сушеної журавлини

50 г вершкового масла

3/4 склянки окропу

Приготування:

В одній ємності змішайте цукор, корицю, горіхи, родзинки і вівсяне печиво, подрібнене в крихту.

Один з основних секретів приготування страви такий: замість вівсяних пластівців використовуйте звичайне вівсяне печиво. Воно зробить начинку ніжнішою і краще пропечеться.

Підготуйте яблука, вирізавши з них серцевину. Покладіть їх в деко з високим бортиком.

Добре нафаршируйте яблука начинкою. Із залишків начинки можна зробити окремі кульки і покласти їх поруч з яблуками

Наступний секрет: вершкове масло нейтралізує кислинку яблук, зробить їх смак ніжнішим. Наріжте масло на рівні частки і покладіть зверху на зафаршировані яблучка.

Випікайте в духовці 10-20 хвилин, поки яблука стануть ніжними, але не м'якими. Щоб фрукти швидше пропеклися і не підгоріли, налийте в деко окріп. Важливо, лити не на самі яблука, а поруч.

Подавайте з вершками, сметаною або кулькою ванільного морозива.

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