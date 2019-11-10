Коли в Україні будуть святкувати Великдень-2020: дата і кількість вихідних

У 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) припадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

Католики у 2020 році святкуватимуть Великдень традиційно на тиждень раніше – 12 квітня (у православних це Вербна неділя).

Щороку цей день, який знаменує закінчення Великого посту, припадає на період з 4 квітня по 8 травня. Від Великодня залежить також дата, коли святкуватимуть Вознесіння Христове і Трійцю.

Великдень-2020: коли будуть святкувати 112 Україна

Раніше OBOZREVATEL пропонував читачам дізнатися, чому в різних релігіях Великдень святкують у різні дати.

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