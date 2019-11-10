Головна Новини
10 листопада • оновлено в 11:50
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Коли в Україні будуть святкувати Великдень-2020: дата і кількість вихідних

2.5т Читати матеріал російською

У 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) припадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

Католики у 2020 році святкуватимуть Великдень традиційно на тиждень раніше – 12 квітня (у православних це Вербна неділя).

Щороку цей день, який знаменує закінчення Великого посту, припадає на період з 4 квітня по 8 травня. Від Великодня залежить також дата, коли святкуватимуть Вознесіння Христове і Трійцю.

Новини
Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Великдень-2020: коли будуть святкувати

Великдень-2020: коли будуть святкувати

112 Україна

Раніше OBOZREVATEL пропонував читачам дізнатися, чому в різних релігіях Великдень святкують у різні дати.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Великдень" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Великдень
Місце
Україна
Тег
Великдень
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки