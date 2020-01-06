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6 січня • оновлено в 08:42
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Святий вечір 2020: кращі вітання зі святом 6 січня

11.7т
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Різдвяний Святвечір, також відомий як Святий Вечір – це напередодні Різдва Христового, який святкується в православної церкви 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.

На Святвечір традиційно накривають стіл з дванадцяти страв з обов'язковою кутею, ввечері діти починають колядувати, а молоді дівчата гадати на судженого. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання з Cвятвечором.

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – поздоровлення у віршах

Напередодні Святого Різдва

Бажаю вам всього доброго:

Добра, удачі, чарівництва,

Посмішок, щастя неземного!

Нехай вас Господь завжди зберігає

І всі бажання виконає,

Від усіх негод захистить

І серце радістю наповнить!

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***

Нехай в Різдвяний святвечір

Чудо раптом станеться,

І удача, і веселощі

У будинок затишний ваш увійде.

Нехай мрії здійсняться,

Вірячи в казку Різдва,

Дні щасливі триватимуть,

Не кінчаючись ніколи.

Будуть всі кругом здорові,

Сповнені сили і добра.

Різдвом весь світ наповнений

Казкою світу і тепла.

***

У святвечір, напередодні Різдва

Поспішаю сказати вам добрі слова.

Нехай трапиться з вами чудо

І нехай хороше трапляється всюди.

Нехай теплом надія вас зігріє

І щасливий буде той, хто вірить.

Хай буде все у вас благополучно

І з вами крокує удача нерозлучно.

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – привітання в прозі

У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.

***

У Різдвяний Святвечір побажаю від душі щедрих подарунків і доброї радості, достатку в домі і світлого блага, здоров'я сім'ї та світу, великого успіху і любові, згасає надії душі і щирою милості серця.

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***

У Різдвяний Святвечір, напередодні світлого свята чуда і добра бажаю залишити позаду всі образи і тривоги, змішати в душі щирі почуття і відчуття щастя, обдарувати своїх близьких вірною любов'ю і відкрити своє серце для чистих молитов. Бажаю благодатного життя, міцної опори в ній і радісних новин.

Різдвяний Святвечір – листівки

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL публікував точний прогноз погоди на Різдво в Україні. Синоптики попереджають про "температурних гойдалках".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Grich Lara
Grich Lara
І як це розуміти,Різдвяний Святвечір, а листівки поздоровлення з «сочельником»
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