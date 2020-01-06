Святий вечір 2020: кращі вітання зі святом 6 січня

Різдвяний Святвечір, також відомий як Святий Вечір – це напередодні Різдва Христового, який святкується в православної церкви 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.
На Святвечір традиційно накривають стіл з дванадцяти страв з обов'язковою кутею, ввечері діти починають колядувати, а молоді дівчата гадати на судженого. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання з Cвятвечором.
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір – поздоровлення у віршах
Напередодні Святого Різдва
Бажаю вам всього доброго:
Добра, удачі, чарівництва,
Посмішок, щастя неземного!
Нехай вас Господь завжди зберігає
І всі бажання виконає,
Від усіх негод захистить
І серце радістю наповнить!
***
Нехай в Різдвяний святвечір
Чудо раптом станеться,
І удача, і веселощі
У будинок затишний ваш увійде.
Нехай мрії здійсняться,
Вірячи в казку Різдва,
Дні щасливі триватимуть,
Не кінчаючись ніколи.
Будуть всі кругом здорові,
Сповнені сили і добра.
Різдвом весь світ наповнений
Казкою світу і тепла.
***
У святвечір, напередодні Різдва
Поспішаю сказати вам добрі слова.
Нехай трапиться з вами чудо
І нехай хороше трапляється всюди.
Нехай теплом надія вас зігріє
І щасливий буде той, хто вірить.
Хай буде все у вас благополучно
І з вами крокує удача нерозлучно.
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір – привітання в прозі
У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.
***
У Різдвяний Святвечір побажаю від душі щедрих подарунків і доброї радості, достатку в домі і світлого блага, здоров'я сім'ї та світу, великого успіху і любові, згасає надії душі і щирою милості серця.
***
У Різдвяний Святвечір, напередодні світлого свята чуда і добра бажаю залишити позаду всі образи і тривоги, змішати в душі щирі почуття і відчуття щастя, обдарувати своїх близьких вірною любов'ю і відкрити своє серце для чистих молитов. Бажаю благодатного життя, міцної опори в ній і радісних новин.
Різдвяний Святвечір – листівки
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір – відео-привітання
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