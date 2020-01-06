Святий вечір 2020: кращі вітання зі святом 6 січня

Різдвяний Святвечір, також відомий як Святий Вечір – це напередодні Різдва Христового, який святкується в православної церкви 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.

На Святвечір традиційно накривають стіл з дванадцяти страв з обов'язковою кутею, ввечері діти починають колядувати, а молоді дівчата гадати на судженого. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання з Cвятвечором.

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – поздоровлення у віршах

Напередодні Святого Різдва

Бажаю вам всього доброго:

Добра, удачі, чарівництва,

Посмішок, щастя неземного!

Нехай вас Господь завжди зберігає

І всі бажання виконає,

Від усіх негод захистить

І серце радістю наповнить!

***

Нехай в Різдвяний святвечір

Чудо раптом станеться,

І удача, і веселощі

У будинок затишний ваш увійде.

Нехай мрії здійсняться,

Вірячи в казку Різдва,

Дні щасливі триватимуть,

Не кінчаючись ніколи.

Будуть всі кругом здорові,

Сповнені сили і добра.

Різдвом весь світ наповнений

Казкою світу і тепла.

***

У святвечір, напередодні Різдва

Поспішаю сказати вам добрі слова.

Нехай трапиться з вами чудо

І нехай хороше трапляється всюди.

Нехай теплом надія вас зігріє

І щасливий буде той, хто вірить.

Хай буде все у вас благополучно

І з вами крокує удача нерозлучно.

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – привітання в прозі

У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.

***

У Різдвяний Святвечір побажаю від душі щедрих подарунків і доброї радості, достатку в домі і світлого блага, здоров'я сім'ї та світу, великого успіху і любові, згасає надії душі і щирою милості серця.

***

У Різдвяний Святвечір, напередодні світлого свята чуда і добра бажаю залишити позаду всі образи і тривоги, змішати в душі щирі почуття і відчуття щастя, обдарувати своїх близьких вірною любов'ю і відкрити своє серце для чистих молитов. Бажаю благодатного життя, міцної опори в ній і радісних новин.

Різдвяний Святвечір – листівки

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL публікував точний прогноз погоди на Різдво в Україні. Синоптики попереджають про "температурних гойдалках".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!