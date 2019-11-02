Прикмети та свята 2 листопада: що не можна робити

2 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Всесвітній день чоловіків та Дмитрівська поминальна субота.

Також святкують Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День поминання покійних у західних християн, у народі – Артем'єв день, а день ангела у Івана та Ірини. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 2 листопада

Всесвітній день чоловіків

День чоловіків pixabay

Щорічно відзначається в першу суботу листопада. Свято з'явилося у 2000 році за ініціативою Михайла Горбачова, після чого його підтримали Віденський магістрат, відділення ООН у Відні та ряд інших міжнародних організацій. Відтоді День чоловіків традиційно відзначається в багатьох країнах.

Дмитріївська (Дмитрівська) поминальна субота

Дмитрівська поминальна субота

Православна церква цього дня вшановує пам'ять великомученика Димитрія Солунського, а так само згадує спочилих. Тому свято називається Дмитріївська (Дмитрівська) поминальна субота. Цей день був встановлений після смерті великого князя Дмитра Донського і з благословення преподобного Сергія Радонезького. Православні християни моляться за упокій душ спочилих людей, особливо батьків.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

День припинення безкарності за злочини проти журналістів pixabay (ілюстрація)

Відзначається в системі міжнародних днів ООН щорічно 2 листопада. Свято встановлено у 2013 році резолюцією Генеральної Асамблеї. Мета – привернення уваги світової громадськості до тривожної ситуації, що обмежує можливості журналістів виконувати свою роботу та підриває право суспільства на отримання достовірної інформації. Дату було обрано в пам'ять про двох французьких журналістів, які за завданням редакції висвітлювали хід збройного конфлікту в Малі, – Гіслене Дюпоні та Клоді Верлоне. Їх було викрадено та вбито бойовиками 2 листопада 2013 року.

Артем'єв день

Артем'єв день azbyka.ru

Цього дня вшановується пам'ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. Він був воєначальником при імператорі Костянтині Великому, після чого обіймав посаду намісника Єгипту. Коли до влади прийшов імператор Юліан Отсупник і почалося гоніння на християн, Артемій виступив із критикою, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам. На Русі було прийнято благати Артемія про позбавлення випадкової смерті. Його вважали захисником від різного роду хвороб.

Прикмети 2 листопада

Вовки виють – до морозу.

Сніг випав на суху землю – до потепління.

Модрина гілки скинула – до снігу.

Холодно – до теплої зими.

Іній на деревах – наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити 2 листопада

ЦЬого дня не можна критикувати і погано говорити про покійних, відмовляти в милостині, а також веселитися, сміятися і голосно говорити на цвинтарі.

Хто народився 2 листопада

Лорен Велес (55 років)

Лорен Велес instagram / lalunavelez

Американська актриса пуерто-риканського походження, двойняшка актриси Лорейн Велес. Відома завдяки ролі Марії ЛаГуерти у популярному серіалі "Декстер".

Олена Захарова (44 роки)

Олена Захарова instagram./lenazaharova57

Відома російська актриса театру і кіно. Ролі в серіалах і фільмах: "Кадетство", "Закон і порядок", "Прості істини", "Далекобійники", "На розі біля Патріарших-2" та інші.

Девід Швіммер (зліва) Rex / Fotodom

Американський актор, режисер, активіст та продюсер, відомий за роллю Росса Геллера у телесеріалі "Друзі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також у цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.

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