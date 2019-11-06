Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

7 листопада всі православні вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна та Мартирія.

Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Янек Седлар

День пам'яті святих мучеників Маркіяна та Мартирія, які вважаються покровителями юристів, нотаріусів та всіх професій пов'язаних з правознавством, оскільки святі за життя були нотаріатами.

У народі говорили, що 7 листопада плаче навіть природа – дощем або снігом. У цей день потрібно згадати всіх нещасних і скривджених, пошкодувати їх.

Православне життя

Що не можна робити в цей день

Жінкам заборонено плакати в подушку, оскільки перо пам'ятає всі сльози і збереже неприємності на тривалий термін. А якщо на подушку ляже хтось інший, то біди перейдуть до нього.

Не можна їсти хліб – рік хлібним не буде.

Sobkor.net

Прикмети 7 листопада

Якщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний день.

7 листопада обов'язково піде дощ або сніг.

Антикор

Народилися 7 листопада

1867 року – Марія Склодовська-Кюрі, володарка двох Нобелівських премій із фізики та хімії.

WomanHit

1967 – Девід Гетта, відомий французький діджей.

Concert.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також у цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.

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