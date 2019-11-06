Головна Новини
6 листопада • оновлено в 21:01
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

1.8т Читати матеріал російською

7 листопада всі православні вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна та Мартирія.

Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

Янек Седлар

Новини
Сонячні панелі замінять штучними соняшниками: вчені зробили заяву

День пам'яті святих мучеників Маркіяна та Мартирія, які вважаються покровителями юристів, нотаріусів та всіх професій пов'язаних з правознавством, оскільки святі за життя були нотаріатами.

У народі говорили, що 7 листопада плаче навіть природа – дощем або снігом. У цей день потрібно згадати всіх нещасних і скривджених, пошкодувати їх.

Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

Православне життя

Що не можна робити в цей день

  • Жінкам заборонено плакати в подушку, оскільки перо пам'ятає всі сльози і збереже неприємності на тривалий термін. А якщо на подушку ляже хтось інший, то біди перейдуть до нього.

  • Не можна їсти хліб – рік хлібним не буде.

Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

Sobkor.net

Прикмети 7 листопада

  • Якщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний день.

  • 7 листопада обов'язково піде дощ або сніг.

Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

Антикор

Народилися 7 листопада

1867 року – Марія Склодовська-Кюрі, володарка двох Нобелівських премій із фізики та хімії.

Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

WomanHit

1967 – Девід Гетта, відомий французький діджей.

Прикмети і свята 7 листопада: що не можна робити

Concert.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також у цьому місяці почнеться останній багатоденний пост.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки