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3 грудня • оновлено в 20:42
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Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

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4 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу і Введення в храм Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

pexels.com

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Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання у віршах і прозі

День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу

4 грудня відзначається дуже цікаве і особливе свято, присвячене наступаючому Новому року, – День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу. Воно присвячене всім, хто вірить в цього зимового чарівника і чекає Новий рік.

Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

pexels.com

Введення в храм Пресвятої Богородиці

Введення вo храм Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста – велике свято, яке православні християни східного обряду відзначають 4 грудня.

Введення в храм Пресвятої Богородиці засноване на переказах про те, що батьки Пресвятої Діви Марії, висловлену обітницю присвятити дитини Богу, у віці трьох років привели доньку в Єрусалимський храм.

Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

Прикмети 4 грудня

  • Сильні морози 4 грудня – чекайте сувору зиму.

  • Сніг пішов на Введення – до весни вже не розтане.

  • Мороз 4 грудня обіцяє спекотне літо.

Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

pexels.com

Що не можна робити 4 грудня

  • Не варто сусідам заходити на Введення вранці в чужий будинок, щоб не було нарікань, що це вони принесли нещастя.

  • Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.

  • Нікому нічого не займайте в цей день.

Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

pexels.com

Народилося 4 грудня

1969 - Джей Зі, американський репер.

1973 - Тайра Бенкс, американська супермодель, актриса, співачка і телеведуча.

Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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