Прикмети і свята 4 грудня 2019: що не можна робити

4 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу і Введення в храм Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу

4 грудня відзначається дуже цікаве і особливе свято, присвячене наступаючому Новому року, – День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу. Воно присвячене всім, хто вірить в цього зимового чарівника і чекає Новий рік.

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Введення в храм Пресвятої Богородиці

Введення вo храм Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста – велике свято, яке православні християни східного обряду відзначають 4 грудня.

Введення в храм Пресвятої Богородиці засноване на переказах про те, що батьки Пресвятої Діви Марії, висловлену обітницю присвятити дитини Богу, у віці трьох років привели доньку в Єрусалимський храм.

Прикмети 4 грудня

Сильні морози 4 грудня – чекайте сувору зиму.

Сніг пішов на Введення – до весни вже не розтане.

Мороз 4 грудня обіцяє спекотне літо.

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Що не можна робити 4 грудня

Не варто сусідам заходити на Введення вранці в чужий будинок, щоб не було нарікань, що це вони принесли нещастя.

Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.

Нікому нічого не займайте в цей день.

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Народилося 4 грудня

1969 - Джей Зі, американський репер.

1973 - Тайра Бенкс, американська супермодель, актриса, співачка і телеведуча.

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