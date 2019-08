Прикмети і свята 29 серпня: що не можна робити

29 серпня в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

Також Горіховий (Хлібний, Третій) Спас, святкування на честь перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа, в честь ікони Божої Матері Феодорівської та річниця виходу українських бійців з Іловайська. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 29 серпня

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

Випробування ядерної зброї pixabay

Затверджено на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН у грудні 2009 року. Дата покликана активізувати зусилля ООН, держав світу, міжурядових та неурядових організацій у справі припинення ядерних випробувань. Це необхідна умова для створення безпечного світу.

Горіховий Спас pinterest

Цього дня предки випікали хліб, збирали горіхи, ходили до церкви і робили заготовки до зими. З полів прибирали пшеницю, а господині ткали полотно.

Святкування на честь перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа

Спас Нерукотворний Вікіпедія

За переказами, за часів проповіді Спасителя в місті Едессі правил Авгарь був вражений по всьому тілу проказою. Правитель увірував у Спасителя і написав листа живописцю Ананію з проханням написати зображення Божественного Вчителя. Художник прийшов до Єрусалима, щоб написати портрет Ісуса, але йому ніяк не вдавалося це зробити. Тоді Господь покликав його і вручив листа для Авгаря, умив обличчя, витер його убрусом (полотном), і на ньому відбився Його Божественний Лик. Правитель отримав зцілення.

Пізніше, 29 серпня, Нерукотворний Образ Спасителя і той лист, який він написав Авгарю, були перенесені духовенством до Константинополя, до Фарроської церкви Пресвятої Богородиці.

Святкування на честь ікони Божої Матері Феодорівської

Феодоровская Божа Матір вікіпедія

Вважається, що ікона написана євангелістом Лукою. Свою назву вона отримала від великого князя Ярослава Всеволодовича, батька Олександра Невського.

Річниця виходу українських бійців з Іловайська

Іловайськ - 2014 bat-donbass.com

29 серпня в Кривому Розі офіційно оголошено днем жалоби за загиблими воїнами в зоні АТО/ООС під час боїв за Іловайськ. За останніми даними, під час виходу українських бійців "зеленим коридором" загинуло 129 осіб, поранено 18 осіб, зникли безвісти – 22, в заручники потрапило 10 військовослужбовців.

Прикмети 29 серпня

Журавлі летять – на Покров буде мороз.

Дощ із грозою – до теплої осені.

Гарний урожай горіхів – до морозної зими.

Що не можна робити 29 серпня

Категорично заборонено сваритися, бажати комусь зла, відмовляти бідним, ходити до лісу без оберега. Також не можна відмовлятися від роботи і лінуватися.

Хто народився 29 серпня

Майкл Джексон instagram / michaeljackson

Народився 29 серпня 1958 року – помер 25 червня 2009 року. Легендарний американський співак, танцюрист, актор, найуспішніший виконавець в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших нагород, його занесено до книги рекордів Гіннесса. Хіти: Bad, Smooth Criminal, Black or White, You Are Not Alone і інші.

Марина Александрова instagram / mar_alexandrova

Відома російська актриса театру і кіно. Ролі: "Стрітрейсери", "Висоцький. Дякую, що живий", "Терміново! Шукаю чоловіка", "Кат" та інші.

Карла Гуджино у фільмі "Хранителі"

Американська актриса, відома за ролями в таких фільмах: "Діти шпигунів", "Привиди будинку на пагорбі", "Сан-Андреас", "Ніч у музеї", "Гра Джеральда", "Хранителі" та інші.

Раніше OBOZREVATEL також розповів, які існують традиції та прикмети на Третій Спас, а також, що категорично заборонено робити.

