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Медовий Спас: кращі привітання та листівки

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В Україні 14 серпня відзначається свято Маковія (Медовий Спас), з яким прийнято вітати близьких і знайомих.

Цього дня православні ходять до церкви, де прийнято святити мед і воду. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками зі святом Маковія.

Медовий Спас – привітання у віршах

Медовий Спас: кращі привітання та листівки

Маковій, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося й ми,

щоб бути добрими людьми!

***

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає зі святом!

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!

Медовий Спас – привітання в прозі

Медовий Спас: кращі привітання та листівки

Вітаю з Медовим Спасом і від душі бажаю солодких медових посмішок в житті, радісних і щасливих днів, овіяних ароматом любові і наповненими тільки добром і блаженством. Здоров'я, бадьорості, сил і миру!

***

Вітаю з чудовим православним святом – Медовим Спасом! Нехай життя буде солодким, як мед, а сім'я буде злагодженою та дружною, немов бджоли у вулику. Нехай Спаситель допоможе подолати труднощі на шляху до щасливого і радісного життя. Нехай Ви і ваша сім'я будуть під покровом Господа і Богородиці!

***

З Медовим Спасом вас я вітаю і бажаю солодкого життя, здоров'я і благополуччя! Медової любові, завжди ясної погоди, веселощів, терпіння й сил! Щоб кожен рік приносив плоди і результат від виконаної роботи!

З Медовим Спасом – картинки

Медовий Спас: кращі привітання та листівки
Медовий Спас: кращі привітання та листівки
Медовий Спас: кращі привітання та листівки
Медовий Спас: кращі привітання та листівки
Медовий Спас: кращі привітання та листівки
Медовий Спас: кращі привітання та листівки
Медовий Спас: кращі привітання та листівки
Медовий Спас: кращі привітання та листівки

Раніше OBOZREVATEL також повідомив, які трави потрібно святити на Маковія, а астролог Ефа Форіна розповіла про потужний ритуал сили. Також дізнайтеся, що не можна робити, і які існують прикмети.

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