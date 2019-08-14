Медовий Спас: кращі привітання та листівки

В Україні 14 серпня відзначається свято Маковія (Медовий Спас), з яким прийнято вітати близьких і знайомих.
Цього дня православні ходять до церкви, де прийнято святити мед і воду. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками зі святом Маковія.
Медовий Спас – привітання у віршах
Маковій, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося й ми,
щоб бути добрими людьми!
***
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!
***
Перший Спас Медовий –
Будьте всі здорові!
Зберемо врожай багатий,
Бджілка нас вітає зі святом!
Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе всіх!
Хай життя солодким буде,
І здоровим буде рік!
Медовий Спас – привітання в прозі
Вітаю з Медовим Спасом і від душі бажаю солодких медових посмішок в житті, радісних і щасливих днів, овіяних ароматом любові і наповненими тільки добром і блаженством. Здоров'я, бадьорості, сил і миру!
***
Вітаю з чудовим православним святом – Медовим Спасом! Нехай життя буде солодким, як мед, а сім'я буде злагодженою та дружною, немов бджоли у вулику. Нехай Спаситель допоможе подолати труднощі на шляху до щасливого і радісного життя. Нехай Ви і ваша сім'я будуть під покровом Господа і Богородиці!
***
З Медовим Спасом вас я вітаю і бажаю солодкого життя, здоров'я і благополуччя! Медової любові, завжди ясної погоди, веселощів, терпіння й сил! Щоб кожен рік приносив плоди і результат від виконаної роботи!
З Медовим Спасом – картинки
Раніше OBOZREVATEL також повідомив, які трави потрібно святити на Маковія, а астролог Ефа Форіна розповіла про потужний ритуал сили. Також дізнайтеся, що не можна робити, і які існують прикмети.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!