День Святого Духа: коли відзначають в Україні та чого не можна робити

День Святого Духа у 2019 році припадає на 17 червня — наступний день після Трійці. За церковним календарем він настає відразу після П'ятидесятниці (51-й день після Великодня).

OBOZREVATEL з'ясував історію, традиції світлого свята, а також що можна і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

День Святого Духа Pinterest

День Святого Духа присвячений одній із сутностей Триєдиного Бога. Ця дата пов'язана з біблійним переказом, згідно з яким на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа сталося диво. Святий Дух з'явився до учнів Христових і наділив їх благодаттю.

"Усі вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти", — йдеться у Святому Письмі.

День Святого Духа — церковні традиції

Богослужіння Politeka

У церкві служать Велике Повечір'я. Спочатку священнослужителі співають молитву "Царю небесний". Потім здійснюється колінопреклоніння тричі, поки читається сім молитов про Церкву, порятунок тих, хто молиться і за упокій душ. Також у храмах здійснюється мале повечір'я, де співають канон Святому Духу.

Народні традиції та прикмети на День Святого Духа

У слов'ян існувало повір'я на Духів день, що "Земля — іменинниця", яка відкриває таємниці. Віряни припадали до землі вухом після молитви. Навколо полів здійснювали хресну ходу, жінки йшли туди зі скатертинами і влаштовували трапезу, а найстарша "годувала земельку" шматочками їжі.

Також вірили, що цього дня русалки виходять на суходіл і зволожують ґрунт. Дівчата кидали вінки у воду і ворожили на них: потоне — на жаль, попливе — на щастя чи швидке весілля. Більше того, вважалося, що на Духів день з неба сходить священний вогонь, який спопеляє всю нечисть. Жінки збирали цілющі трави, якими лікували хворих.

В Україні на Духів день освячували колодязі. Селяни йшли туди хресною ходою, щоб окропити святою водою. Після цього священик йшов до їхніх будинків і здійснював молитву. А по погоді дізнавалися, чого чекати в найближчі шість тижнів. Існували навіть приказки: "Не вір теплу до Духова дня", "Свят-Дух весь білий світ зігріє".

Що можна робити

День Святого Духа - Києво-Печерська Лавра Скріншот / YouTube

Заведено збирати трави, які володіють в цей день цілющими властивостями. Змивати з себе гріхи саме колодязною водою, бо у водоймах три дні після Трійці не можна купатися. Також потрібно приносити додому з церкви березові гілочки для захисту від злих сил.

Чого не можна робити

Працювати на землі: садити, копати, сапати, вставляти палиці та інше.

Прибиратися, прати, шити, в'язати. Виняток — готувати їжу.

Мити волосся, робити зачіску та рвати квіти.

Незаміжнім дівчатам не можна задивлятися у воду.

Заборонено лаятися, напиватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, православні у 2019 році відзначать свято Святої Трійці 16 червня. Традиційно цей день припадає на неділю. Світле свято відзначають три дні. Таким чином понеділок, 17 червня, буде вихідним.

Католицька Трійця відзначається 9 червня. Ця дата зазвичай розраховується від Пасхи, яка була 21 квітня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!