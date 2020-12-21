День Анни 2020: що не можна робити в свято

У вівторок, 22 грудня, православні віряни в Україні шанують святу Анну – мати Пресвятої Богородиці. Цей день присвячено чуду зачаття нею Божої Матері.

У народі свято відоме як Анна Зимова, Анна Темна або Анна; наші пращури вважали, що з цього дня починається новий рік. Про головні традиції і прикмети, а також про те, як молитися до святої, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Свята Анна народилася в 1 столітті до н. е. в родині священика Матфана. Вона та її чоловік святий Іоаким жили в місті Назарет Галілейський. За переказами, протягом 50 років у них не було дітей і коли одного разу в храмі Іоакиму відмовили в праві принести жертву (бездітність вважалася у євреїв ганьбою), він пішов до пустелі. Там йому явився ангел, який сповістив про майбутнє народження дочки.

Близько 16-15 року до н. е. свята Анна народила Марію – дитині дали ім'я, вказане ангелом. На знак подяки подружжя пообіцяло присвятити дівчинку Богу: в трирічному віці її було введено в Єрусалимський храм.

Коли Анна й Іоаким поставили Марію на першу сходинку храму, на подив присутніх, вона сама змогла піднятися нагору, де її зустрів первосвященик Захарія.

Як сказано в житії, Іоаким помер у 80-річному віці, через кілька років після введення Марії до храму, а Анна – у віці 79 років, через два роки після кончини чоловіка. Останні роки вона прожила при храмі поруч з дочкою.

22 грудня віряни йдуть до церкви, щоб помолитися про здоров'я і щастя своїх дітей. Безплідні просять у святої Анни якнайшвидшого зачаття, а вагітні – легких благополучних пологів.

Жінки в положенні на Анну дотримувалися посту, уникали важкої роботи і не виходили з дому: намагалися особливо берегти дитину в утробі.

Цього дня православні також відзначають свято на честь чудотворної ікони Богородиці "Несподівана радість", перед якою моляться про прощення гріхів, зцілення від душевних недуг, глухоти, звернення заблукалих.

Наші предки вірили, що з Анни зима остаточно отримує свої права; в інших регіонах казали, що 22 грудня відбувається поворот на літо або починається Новий рік.

Вважалося, що з Дня Анни вовки збираються в зграї, а на Хрещення Господнє, після пострілів мисливців, розбігаються.

Працювати по дому, займатися рукоділлям: день Анни вважався жіночим, тому всі справи представниці слабкої статі намагалися перенести на інший день.

Лаятися, сперечатися, злитися, заздрити.

Ходити до лісу: вовки особливо небезпечні.

Виходити з дому, переступати гострі предмети, розводити вогонь, шити, в'язати вагітним: забобонні люди вважають, що це загрожує небезпечними наслідками жінці та її майбутній дитині.

Багато бруньок на вільсі та березі – до врожайного року.

Іній – під Новий рік буде хмарно з проясненнями.

На Анну сонячно – в Новий рік теж ясно буде.

Дощ іде – весна буде дощовою.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар свят в Україні на 2021 рік: наступного року буде 115 офіційних вихідних днів.