День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

19 вересня відзначають День ангела Михайла, який збігається з православним святом Михайлове чудо.
Це ім'я в перекладі з староєврейської означає "той, хто як Бог". OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з кращими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками для іменинників.
День ангела Михайла – привітання у віршах
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
Силою, міццю, харизмою
Бог тебе нагородив.
Ти розумний і заповзятливий,
По землі завжди ходив.
Побажаю тобі щастя,
Яскравих злетів і без падінь,
Не лякають нехай перепони,
Будь активний, забудь про лінь.
Залишайся оптимістом,
Хоробрим воїном, бійцем,
Будь у місті чи за містом,
Ти щасливим молодцем
День ангела Михайла – привітання в прозі
Михайло, нехай щомиті твоє життя буде наповнено неземним щастям, блискучим успіхом і бадьорістю духу! Нехай рідні й близькі завжди будуть поруч, дарують тобі свою любов і заряджають позитивом! Крокуй впевнено вперед до своїх цілей і знай, що все вийде!
***
У Михайлів день я від душі бажаю, щоб кожен день у твоєму домі був ситий обід, щоб в твоєму серці завжди жила любов, щоб в твоїй родині ніколи не було сварок і образ. Бажаю міцного здоров'я й сил, відваги душі й мудрості, світлої надії й щастя!
День ангела Михайла – листівки
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