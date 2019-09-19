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19 вересня • оновлено в 06:34
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День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

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19 вересня відзначають День ангела Михайла, який збігається з православним святом Михайлове чудо.

Це ім'я в перекладі з староєврейської означає "той, хто як Бог". OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з кращими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками для іменинників.

День ангела Михайла – привітання у віршах

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

Силою, міццю, харизмою

Бог тебе нагородив.

Ти розумний і заповзятливий,

По землі завжди ходив.

Побажаю тобі щастя,

Яскравих злетів і без падінь,

Не лякають нехай перепони,

Будь активний, забудь про лінь.

Залишайся оптимістом,

Хоробрим воїном, бійцем,

Будь у місті чи за містом,

Ти щасливим молодцем

День ангела Михайла – привітання в прозі

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

Михайло, нехай щомиті твоє життя буде наповнено неземним щастям, блискучим успіхом і бадьорістю духу! Нехай рідні й близькі завжди будуть поруч, дарують тобі свою любов і заряджають позитивом! Крокуй впевнено вперед до своїх цілей і знай, що все вийде!

***

У Михайлів день я від душі бажаю, щоб кожен день у твоєму домі був ситий обід, щоб в твоєму серці завжди жила любов, щоб в твоїй родині ніколи не було сварок і образ. Бажаю міцного здоров'я й сил, відваги душі й мудрості, світлої надії й щастя!

День ангела Михайла – листівки

День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки
День ангела Михайла: кращі привітання та листівки

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