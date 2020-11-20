21 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Михайлів день та іменинники

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Рівно сім років тому на Майдані Незалежності почалася національна акція протесту, відома як Євромайдан. Також відзначається День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Всесвітній день телебачення і Всесвітній день рибальства.

Православні християни святкують Собор Архістратига Михаїла. У народі – Михайлів День. У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 21 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

20 листопада іменини святкують: Михайло, Павло, Марта, Марфа.

Свято є наступником Дня Свободи, який в 2005-2011 роках відзначався 22 листопада і був присвячений Помаранчевій революції, але був скасований президентом Віктором Януковичем. 13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко своїм указом заснував День Гідності і Свободи, який відзначається щорічно 21 листопада.

У суботу, 21 листопада, в Україні святкують День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Це свято було засновано в 2017 році указом президента Петра Порошенка.

Десантно-штурмові війська виконують бойові завдання в тилу ворога, які неможливо виконати іншими силами і засобами. Вони знаходяться в постійній бойовій готовності і є найбільш мобільним родом військ.

Свято відзначається щорічно 21 листопада. День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 1996 року. Телебачення було визнано важливим інструментом впливу – орієнтації, напрямку і моніторингу громадської думки. Важко переоцінити його вплив на світову політику.

21 листопада, відзначається Всесвітній день рибальства. Це свято було засноване в 1998 році і з тих пір щорічно відзначається рибальськими громадами по всьому світу. У цей день традиційно проходять тематичні заходи, мітинги, семінари, шоу і демонстрації, мета яких – привернути увагу до важливості збереження рибних ресурсів на планеті.

У суботу, 21 листопада, православні віруючі відзначають Собор Архістратига Михаїла та іншиx Небесних Сил безтілесних. Архангел Михаїл вважається головним воїном в битві небесних сил зі злом. За переказами, саме він переконав ангелів битися в ім'я Бога з дияволом. Військо Боже перемогло, і біси були назавжди вигнані в пекло. Святий архістратиг Михаїл також вважається головним захисником людей. До нього звертаються з проханнями про захист, допомогу і порятунок.

У народі свято відоме як Михайлів день. За старих часів його пов'язували з початком зими, також стежили за прикметами, щоб передбачити погоду на майбутні зиму і весну. В Михайлів день задобрювали домового – залишали для нього в хліві ситну вечерю, примовляючи хороші слова.

Розвиднілося раніше звичайного – до холодів.

Іній вранці – до сніжної зими.

Туман вранці – до відлиги.

Мокрий сніг йде – до дощової весни.

Ясна погода – до морозів.

На ялинках мало шишок, а на дубах багато жолудів – зима буде тепла.

Сніг йде – до холодів на Великдень.

Мити голову – за повір'ям, можна весь розум вимити.

Різати, рубати, шити, ткати – краще зовсім не брати в руки колючо-ріжучі предмети. Вважається, що так можна накликати гнів архангела Михаїла.

Працювати заради користі – говорили, що Михайло може покарати за неповагу до себе.

Сваритися, лаятися, сперечатися, злитися, конфліктувати, лихословити.

Відмовляти у відповідь на прохання про допомогу.

Якщо приснився хороший сон на Михайла, не можна розповідати про нього, – інакше не збудеться.

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