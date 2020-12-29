Як 2020-й змінив світ моди: тренд на маски, домашні фотосесії і порожні обкладинки глянцю

Світовим брендам, глянцевим журналам, а також супермоделям довелося подолати чимало перешкод, щоб пристосуватися до реалій 2020 року.

Людство на тривалий час залишилося вдома. Все зупинилося, закрилися бутики, а редактори глянцю, дизайнери, модельєри і навіть моделі були змушені працювати віддалено. OBOZREVATEL дізнався, що відбувалося в 2020 році в fashion-індустрії і які зміни торкнулися роботи відомих брендів.

Маски, антисептики і одяг для медперсоналу

Такі відомі марки як Zara, Christian Dior, Louis Vuitton і український бренд Bevza не могли залишатися осторонь пандемії, яка розгорається в світі. Вони кинули сили на виготовлення найнеобхідніших речей: Zara почала випускати медичні маски, халати, рукавички і шапки для Іспанії, а Bevza відкрила виготовлення захисних костюмів для українських лікарів, які знаходяться в першій групі ризику зараження коронавірусом.

Модні будинки Christian Dior і Louis Vuitton переобладнали власні приміщення для випуску антисептиків.

Модні покази без глядачів

Тижні моди і відомі покази в рік пандемії зазнали значних змін. Так, в Японії скасували важливу подію в світі моди Rakuten Fashion Week, Gucci, Prada і Versace відмовилися від шоу Cruise 2021, а італійський бренд Giorgio Armani провів показ у порожньому залі.

Уже через півроку після початку пандемії дизайнери і кутюр'є зважилися на проведення заходів з моделями і гостями, але з обмеженнями. Так, у вересні відбулися Тижні моди в Лондоні, Мілані та Парижі з напівпорожніми залами.

Одним з головних атрибутів нових модних колекцій стала маска. Дизайнери представили свої трендові аксесуари для обличчя зі стразами, дорогоцінним камінням і бахромою, під колір одягу і з незвичайними принтами.

Глянцеві журнали без моделей

Всесвітньо відомі журнали Elle, Vogue та інші в 2020 році випускали тематичні номери, присвячені коронавірусу. На обкладинках позували лікарі в медичних костюмах, а не зірки і моделі. А головними статтями були коментарі про жорсткі будні медпрацівників.

Vogue Italia зробили один випуск з білою обкладинкою в розрахунку на те, що білий колір скаже значно більше, ніж будь-які слова.

Онлайн-фотосесії моделей

Знамениті американські сестри-моделі Белла і Джіджі Хадід тривалий час перебували на карантині у себе вдома. Через це їм довелося брати участь у фотосесіях віддалено. Пізніше домашні фотокартки опублікувало видання Vogue.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено список предметів, які описують моду 2020 року.