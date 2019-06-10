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У мережі висміяли безглуздий костюм Трампа на зустрічі з королевою

1.8тЧитати матеріал російською

Президента США Дональда Трампа висміяли безглуздий смокінг, в якому він прийшов на вечерю до королеви Єлизавети II під час робочого візиту до Великобританії.

Так, увагу користувачів Twitter привернуло те, що на заході Трамп був у піджаку із надто довгими рукавами, в занадто довгому білому жилеті і у штанах великого розміру. Про це повідомляє Daily Mail.

Дональд Трамп і Єлизавета II

Дональд Трамп і Єлизавета II

"Меланія що, поклала ваш піджак у сушарку вдруге?", — пожартував один із користувачів.

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"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася з Дональда Трампа

"Трамп позичив піджак у Беррона?", — написав інший, маючи на увазі 14-річного сина президента.

Також працівник лондонського ательє Davies & Son Патрік Мерфі заявив, що кожна деталь смокінга Трампа була зшита неправильно.

"Він не підходить йому ні за зростом, ні за розміром. Жилет занадто довгий, його не повинно бути видно з-під піджака. Рукава закривають кисті рук, а вони повинні бути на цілий дюйм коротші. А штани були надміру великими і довгими для такого костюма. Таке відчуття, що він запозичив три різні частини від трьох різних костюмів", — сказав Мерфі.

Дональд Трамп, Єлизавета II і Меланія Трамп

Дональд Трамп, Єлизавета II і Меланія Трамп

Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп потрапив у конфуз під час робочого візиту до Великобританії. Він задрімав, коли королева Єлизавета II виголошувала тост.

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Особи
Дональд ТрампЄлизавета II
Місце
Великобританія
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