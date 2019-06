У мережі висміяли безглуздий костюм Трампа на зустрічі з королевою

Президента США Дональда Трампа висміяли безглуздий смокінг, в якому він прийшов на вечерю до королеви Єлизавети II під час робочого візиту до Великобританії.

Так, увагу користувачів Twitter привернуло те, що на заході Трамп був у піджаку із надто довгими рукавами, в занадто довгому білому жилеті і у штанах великого розміру. Про це повідомляє Daily Mail.

"Меланія що, поклала ваш піджак у сушарку вдруге?", — пожартував один із користувачів.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Have not seen any protests yet, but I'm sure the ....