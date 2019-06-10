У мережі висміяли безглуздий костюм Трампа на зустрічі з королевою

Президента США Дональда Трампа висміяли безглуздий смокінг, в якому він прийшов на вечерю до королеви Єлизавети II під час робочого візиту до Великобританії.

Так, увагу користувачів Twitter привернуло те, що на заході Трамп був у піджаку із надто довгими рукавами, в занадто довгому білому жилеті і у штанах великого розміру. Про це повідомляє Daily Mail.

Дональд Трамп і Єлизавета II

"Меланія що, поклала ваш піджак у сушарку вдруге?", — пожартував один із користувачів.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Have not seen any protests yet, but I'm sure the .... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2019 р.

"Трамп позичив піджак у Беррона?", — написав інший, маючи на увазі 14-річного сина президента.

Best. Picture. Ever. Did Donnie borrow Barron's suit at the last minute because his golf attire might not cut it? Dear God. What a buffoon. #TrumpUKVisit #TrumpsAnInternationalDisgrace #Trump pic.twitter.com/aV06AT45Fx — The Lorax (@theloraxesunite) 4 червня 2019 р.

Також працівник лондонського ательє Davies & Son Патрік Мерфі заявив, що кожна деталь смокінга Трампа була зшита неправильно.

"Він не підходить йому ні за зростом, ні за розміром. Жилет занадто довгий, його не повинно бути видно з-під піджака. Рукава закривають кисті рук, а вони повинні бути на цілий дюйм коротші. А штани були надміру великими і довгими для такого костюма. Таке відчуття, що він запозичив три різні частини від трьох різних костюмів", — сказав Мерфі.

Дональд Трамп, Єлизавета II і Меланія Трамп Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп потрапив у конфуз під час робочого візиту до Великобританії. Він задрімав, коли королева Єлизавета II виголошувала тост.

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