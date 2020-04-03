Відомий італійський дизайнер Серджіо Россі помер на 85-му році життя. Імовірно, причиною міг бути коронавірус.

Родичі дизайнера поки не коментують його смерть. Про це повідомив Telegram-канал Super.

Россі пішов із життя в італійському місті Чезена.

Серджіо Россі в молодості Stylee.ru

Серджіо Россі – засновник знаменитого взуттєвого бренду Sergio Rossi. Він спадковий швець, батько якого був популярний в італійському місті Романья. Всі ази шевської справи Россі отримав ще в юнацтві, коли допомагав батькові.

Після школи він вирушив у Мілан, де й почав виробляти брендове взуття. Россі створював ексклюзивні моделі в колаборації з такими брендами, як Versace, Gucci, Dolce & Gabbana та іншими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер відомий шотландський комік Едді Лардж. Він підхопив хворобу в лікарні, куди був госпіталізований через серцеву недостатність.

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