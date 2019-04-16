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Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

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У 2019 році в моду входять нові тренди, не оминули вони стороною і макіяж.

Так, на зміну підводці і матовим помадам, прийшли тіні і блиск для губ. А найголовнішим трендом став ефект "мокрих" очей. OBOZREVATEL пропонує подивитися і на інші модні рішення в макіяжі поточного року.

Тренд 1. Глянцеві губи

Глянець на губах — це один з модних трендів 2019 року. Якщо у вашому арсеналі немає таких помад чи блиску, варто терміново оновити свою косметичку. Вони володіють насиченим кольором і надають губам вологий, сяючий ефект, при цьому візуально роблячи їх більшими і об'ємнішими.

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: mainstyles.ru

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

novafashion.ru

Тренд 2. Класичний nude

Ніжний макіяж в стилі nude залишається актуальним, адже природність завжди в моді. Поєднуйте матові текстури на очах у коричневих (кавових) відтінках і глянсовий ефект на губах.

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womanhi.ru

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womanhi.ru

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womanhi.ru

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womanhi.ru

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Тренд 3. Вологий ефект на очах

"Вологий" макіяж для очей популярний вже не один сезон і цього літа не здає позицій. Досягти такого ефекту просто, якщо мати під рукою так званий лак для повік. Його візажисти радять наносити на тіні яскравого кольору, а відтінок вибирати під одяг або аксесуари.

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: bhub.com.ua

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: bazaar.ru

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: visazhist.ru

Тренд 4. Глітер

Глітер — це must-have продукт у 2019 році, який здатний освіжити будь-який макіяж. Для того, щоб зробити акцент на очах, потрібно використовувати рідкий глітер. Нанесіть його на все повіко і дайте трохи часу, щоб він застигнув. Для цього знадобиться пару хвилин.

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: Beauty.ua

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: Beauty.ua

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: 1001sovety.ru

Тренд 5. Кораловий колір в макіяжі

Живий корал став головним кольором цього року (за версією інституту Pantone). Тому варто використовувати теплий акцент у своєму макіяжі. Найкраще виділяти щось одне: губи або очі.

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: instagram/kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа найпопулярніша зачіска 2019 року.

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