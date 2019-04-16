Модний макіяж 2019: топ-5 актуальних трендів

У 2019 році в моду входять нові тренди, не оминули вони стороною і макіяж.
Так, на зміну підводці і матовим помадам, прийшли тіні і блиск для губ. А найголовнішим трендом став ефект "мокрих" очей. OBOZREVATEL пропонує подивитися і на інші модні рішення в макіяжі поточного року.
Тренд 1. Глянцеві губи
Глянець на губах — це один з модних трендів 2019 року. Якщо у вашому арсеналі немає таких помад чи блиску, варто терміново оновити свою косметичку. Вони володіють насиченим кольором і надають губам вологий, сяючий ефект, при цьому візуально роблячи їх більшими і об'ємнішими.
Фото: mainstyles.ru
Фото: beauty.ua
novafashion.ru
Тренд 2. Класичний nude
Ніжний макіяж в стилі nude залишається актуальним, адже природність завжди в моді. Поєднуйте матові текстури на очах у коричневих (кавових) відтінках і глянсовий ефект на губах.
Фото: womanhi.ru
Фото: womanhi.ru
Фото: womanhi.ru
Фото: womanhi.ru
Тренд 3. Вологий ефект на очах
"Вологий" макіяж для очей популярний вже не один сезон і цього літа не здає позицій. Досягти такого ефекту просто, якщо мати під рукою так званий лак для повік. Його візажисти радять наносити на тіні яскравого кольору, а відтінок вибирати під одяг або аксесуари.
Фото: bhub.com.ua
Фото: bazaar.ru
Фото: visazhist.ru
Тренд 4. Глітер
Глітер — це must-have продукт у 2019 році, який здатний освіжити будь-який макіяж. Для того, щоб зробити акцент на очах, потрібно використовувати рідкий глітер. Нанесіть його на все повіко і дайте трохи часу, щоб він застигнув. Для цього знадобиться пару хвилин.
Фото: Beauty.ua
Фото: Beauty.ua
Фото: 1001sovety.ru
Тренд 5. Кораловий колір в макіяжі
Живий корал став головним кольором цього року (за версією інституту Pantone). Тому варто використовувати теплий акцент у своєму макіяжі. Найкраще виділяти щось одне: губи або очі.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: instagram/kyliejenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа найпопулярніша зачіска 2019 року.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!