Як змінювалися жіночі тіла від 1900-х до сьогодні: фото ідеалів краси

Мода змінюється не тільки на стиль життя, одяг і зачіски. Жіночу красу довгі роки визначали чоловіки, модні будинки та інші авторитети.

Тільки зараз, у XXI столітті, з'являється розуміння того, що кожна жінка – унікальна зі своїми веснянками, сантиметрами на талії, високим або низьким зростом, коротким або довгим волоссям, родимками, пірсингом, тату... OBOZREVATEL пропонує заглибитися в минуле і помилуватися багатогранною красою жінок, починаючи з 1900-х років.

1900-і – неприродна талія 40 см

На початку ХХ століття жінки безжально катували своє тіло нещадними корсетами, які не тільки стискували ребра, а й затягували талію до немислимих 40 см. Вважалося, що чим тонша талія – тим жінка гарніша і дужче викликала бажання у протилежної статі. Через це модниці часто непритомніли і відчували нездужання. Ідеальною вважалася фігура "трикутник".

1910-20-і – хлоп'яча статура

Епоха першої світової війни внесла свої корективи. Чоловіки пішли на війну, і жінки залишилися самі на тривалий час. Корсети були закинуті в шафу, а жіночність і "білі ручки" осуджувалися на громадському рівні. Гарними тоді вважалися дівчата з прямою худенькою фігурою, маленькими грудьми та вузькими стегнами. Тому власниці великих розмірів ховали груди у спеціальні стягувальні ліфчики. Тоді ж вперше увійшла в моду засмага.

1930-40-і – фігура "пісочний годинник" із природними округлостями

У ці роки всі намагалися копіювати стиль голлівудських зірок, тому жінки почали підкреслювати свої принади нарядами, що обтягували тіло. Пишні вії й рожевий рум'янець – неодмінні атрибути кожної дівчини, де б вона не була. Тон задавали Інгрід Бергман і Рита Гейворт.

1950-і – пишні груди й тонка талія

Війна закінчилася, і тепер дівчата цілком присвятили себе красі та моді. Макіяж стає більш щільним і "штучним": порцелянова шкіра, намальовані родимки і яскраві глянцеві губи. Також на піку популярності були високі зачіски, начісування і білі кучері, як у Мерилін Монро. Перекис водню як ніколи мав попит – саме з його допомогою красуні випалювали свій натуральний колір волосся в гонитві за бажаним блондом. У ці роки "заправляли балом" акторки Мерилін Монро й Одрі Хепберн, а ідеальною була фігура "пісочний годинник".

1960-і – надмірна худорба

Якщо ще 10 років тому дівчинка-підліток із довгими тонкими ногами викликала б лише усмішку, то в 60-і роки їй прагнули наслідувати мільйони – модель Твіггі ознаменувала собою нове десятиліття. Захоплюючись неприродною худорбою моделі, дівчата майже всі кинулися в аптеки змітали з прилавків таблетки для схуднення.

1970-80-і – сильне і спортивне тіло

У ці роки жінки вперше задумалися про здоров'я. Настав час позбутися поклоніння анорексичним моделям і зайнятися спортом. Саме атлетичні жіночі фігури найбільше цінувалися в ці роки. Еталоном краси стають супермоделі Клаудія Шиффер і Сінді Кроуфорд.

1990-і – високий зріст і знамениті 90-60-90

І знову жінкам доводиться повертатися до "хлоп'ячих" 20-х. Найкрасивішими наприкінці ХХ століття вважалися жінки, у яких буквально стирчали кістки й світилися ребра. Ідеал краси стає практично недосяжним для "простих смертних", які так само, як і в 60-х, відчайдушно намагаються худнути.

2000-і – худоба і великі груди

У моді стрункі й підтягнуті дівчини спортивної статури з великими грудьми. Звання найкрасивішої дівчини у світі дістається Жизель Бундхен, а молодь "божеволіє" від юної Брітні Спірс. Пластичні операції стали популярними як ніколи.

2010-2020-е – натуральність у всьому

У XXI столітті на зміну худорбі й заповітним параметрам 90-60-90 приходить бодіпозитив. На обкладинках журналів і каталогів з'являються моделі різної комплекції. Захоплення засмагою на початку нульових змінюється здоровим природним кольором шкіри, випалений блонд – натуральними відтінками. Доступною для кожної стає пластична хірургія. Проте поступово надуті губи "як у Джолі" і великі штучні груди стають пережитками минулого.

І нарешті сьогодні стало модно бути такими, якими ми є.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пластичний хірург розповів, які операції найчастіше вибирають українки. Так, найбільшим попитом у жительок України користуються "губи диявола" і "кути Джолі". Зазначимо, що "кути Джолі" – це процедура зі збільшення кутів нижньої щелепи.