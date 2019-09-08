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9 вересня • оновлено в 11:12
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Звідки зайві 5 кг: дієтолог назвала популярну причину

28т Читати матеріал російською

Дієтолог і фітотерапевт Тіана Фіалкова розповіла, як позбутися від набряклості і одутлості на обличчі й тілі вранці.

Про це вона розповіла в Facebook і підкреслила, що її поради стануть в нагоді навіть тим, у кого вже налагоджені харчові звички і тим, хто позбувся основних шкідливих продуктів.

Звідки зайві 5 кг: дієтолог назвала популярну причину

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Дефіцит магнію (Mg)

Якщо жінці не вистачає Mg, то організм починає затримувати воду. Особливо явно цей процес проявляється в період ПМС, коли гормон альдостерон (регулює водно-сольовий обмін) особливо активно затримує воду і призводить до надмірних втрат Мg.

Дефіцит йоду

Набряклість особливо виражена вранці на обличчі і століттях, але має дифузний характер - все тіло буде пастозное. При вираженому дефіциті йоду тотальна набряклість може не йти до кінця протягом дня. Після заповнення дефіциту пацієнти зазвичай відзначають, як "зменшилося" в обсягах обличчя, пішла ранкова набряклість і більше "не закисають" вранці очі.

Хронічний холестаз (застій жовчі)

Дає найчастіше набряклість повік, часто приєднується алергічного характеру набряклість, свербіж повік вранці.

"Зрозуміло, це не всі причини виникнення набряків на обличчі / тіла, але я досить часто зустрічаю їх в комплексі у своїх пацієнтів. А якщо додати до всього ще й пізню вечерю, вуглеводи на ніч, адинамию (системний лімфостаз), недосипання (високий кортизол), то ви отримаєте коктейль з причин вашої набряклості і "вічно" зайвих 5 кг ", - зазначила експерт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL описував поради дієтолога, яка розповіла, що категорично не можна робити після зриву під час схуднення.

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Тема
Дієти та фітнес
Особа
Тетяна Фіалкова
Місце
Україна
Тег
диета
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