Зірка "Школи" Анна Трінчер скинула 7 кг та поділилася секретом схуднення

Українська актриса, зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер схудла на 7 кілограмів і розповіла, як їй вдалося домогтися цього результату.

Подробицями дівчина поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона також опублікувала фото, на якому продемонструвала струнку фігуру в купальнику.

За словами Анни, вона давно для себе зрозуміла: щоб схуднути, мало просто "закрити рот". Потрібно змінюватися всередині, змінювати своє сприйняття їжі, потрібно полюбити себе і перестати шкодити своєму організму. Тому під час карантину вона почала займатися спортом і налагоджувати харчування.

"Моя історія схуднення почалася з карантину. Я пройшла великий шлях, щоб позбутися як мінімум від 7 кг. Під час карантину я познайомилася з чудовим тренером і почала займатися з ним онлайн. Кайфувала від тренувань, хоча було дуже складно. Але регулярно спортом займатися мені складно, не люблю я активні тренування. Для мене це більшою мірою випробування. Я зрозуміла, що займаючись одним спортом я не схудну – потрібно займатися харчуванням. Потім я почала знайомитися з різноманітною літературою про схуднення, і в моє життя прийшло інтервальне голодування", – поділилася Трінчер.

Вона також додала, що інтервальне голодування – це відмінний варіант схуднення, особливо для тих, хто не може відмовити собі в задоволенні їсти після шостої. Трінчер розповіла про особливості популярної дієти.

"Є дві схеми: 12/12 або 16/8. Тут все зрозуміло – 12 годин їси, 12 не їси; з другою те ж саме. Я розуміла, що якщо перестати їсти після 6, то я зійду з розуму. А ось зранку ідеально: не витрачаєш часу на сніданки, організм не напханий їжею і може ясніше міркувати. Плюс до всього я прочитала про гормон росту. Тут починається найцікавіше. Соматотропін – головний жироспалювальний гормон. І яскраво він виділяється до першого прийому їжі. Тому я для себе зрозуміла, що ідеальний вихід – починати перший прийом їжі з 2-4 годин дня і закінчувати до 22-00", – підсумувала Анна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше особистий тренер знаменитої співачки Адель розповів, як їй вдалося схуднути на 45 кілограм.