Зірка фільму "Вовк з Волл-стріт" схуднув на 90 кг і поділився секретом

Зірка фільмів "Ефект метелика", "Вовк з Волл-стріт" Ітан Саплі скинув 90 кг, щоб не померти від ожиріння. Спершу він сидів на дієтах, але потім зрозумів, що потрібно змінювати режим, щоб важити стабільно.

44-річний актор розповів, що в 24 роки важив 223 кг. На його рішення схуднути також вплинуло чимало дрібних факторів: надмірна пітливість, важке дихання, біль у ногах і навіть страх сісти на стілець, адже він міг і не витримати його вагу, пише видання Men`s Health (фото до та після дивіться нижче).

Знаменитість зізнався, що перепробував безліч дієт, зокрема й голлівудську, проте в 2016 році зупинився на низьковуглеводній. За два роки він схуднув майже на 45 кг – це був найкращий показник за всі дієти. Також Саплі займався в спортзалі. Хоч чоловік виглядав уже меншим, але не відчував себе сильнішим. Тому він нарощував м'язи та розвивав витривалість.

Згодом зірка зрозумів, що успіх залежить не від дієти, а від дефіциту калорій. Тому він відклав усі заборони й почав витрачати більше, аніж вживати.

"Розумію, що на початку свого життя я виробив купу шкідливих звичок. Ці звички переважно порушили здатність мого організму говорити мені, коли слід перестати їсти. Тепер, доклавши зусиль, щоб розробити свій власний спосіб харчування, я повернув собі життя без дієт, які занурювали мене в переїдання", – відзначив Саплі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка міста Делі (Індія) Пріті зізналася, що скинула 34 кілограми за вісім місяців завдяки ходьбі та суворій дієті.