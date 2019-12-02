Жінка схудла на 32 кг після принизливої прогулянки з сином: фото до і після

30-річна Семмі Келлі з англійського графства Хемпшир пережила приниження на прогулянці з сином Арчі і схудла на 32 кілограми.

Як повідомляє Daily Mirror, жінка важила 89 кілограмів, коли намагалася навчити хлопчика кататися на велосипеді без сторонньої допомоги. Однак, коли Арчі попросив бігти за ним, у Семмі не вистачило сил. Тоді вона і вирішила привести себе в форму, щоб більше не засмучувати дитину і не пропускати радісні події в його житті.

Фото: mirror.co.uk

"Арчі був на сьомому небі від щастя, коли зміг проїхати без підстраховки батька. Він попросив мене слідувати за ним. Він кричав: "Доганяй, матуся, доганяй мене", але у мене не було сил бігти за ним. Мені довелося сказати, щоб він припинив кричати. Його це дуже засмутило. Я не змогла бути поруч з ним через зайві кілограми, тому вирішила це виправити", — розповіла жінка.

Фото: mirror.co.uk

Тоді ж Келлі звернулася до дієтолога, який розробив для неї строгий план харчування.

"Мені потрібно було контролювати свої порції. Крім того, консультант дуже підтримав мене", — додала британка. Через пів року її вага зменшилась до 57 кілограмів. Після зміни харчових звичок Семмі почала займатися спортом, більше ходити й рідше користуватися транспортом.

Фото: mirror.co.uk

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