Засоромила батьків: дочка Міддлтон влаштувала забавну витівку на людях

Дочка герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон і принца Вільяма Шарлотта показала язика журналістам під час благодійної регати "Королівський кубок" (The King's Cup).

Відповідне відео з розкріпаченою дівчинкою з'явилося в мережі і швидко стало вірусним (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Міддлтон показувала дитині, в який бік їй потрібно посміхнутися перед камерами. Але Шарлотта вирішила побешкетувати і показала все, що думає про журналістів. Їх супроводжувала бабуся Керол Міддлтон, яка швидко одернула непосиду через її "некоролівську" поведінку.

Шарлотта показує язика журналістам Кадр з відео

Діти Кейт і Вільяма були присутні на заході, підтримуючи маму й тата, які брали активну участь на борту яхти.

Міддлтон отримала велику дерев'яну ложку, що символізує поразку, її команду дискваліфікували за достроковий старт. Зате команда Вільяма прийшла до фінішу третьою.

Міддлтон програла instagram /kensingtonroyal

Міддлтон отримала ложку instagram /kensingtonroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Єлизавета II поступилася своїм місцем у фотографічному суспільстві для дружини свого онука принца Вільяма Кейт Міддлтон.

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