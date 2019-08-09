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Засоромила батьків: дочка Міддлтон влаштувала забавну витівку на людях

1.4т Читати матеріал російською

Дочка герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон і принца Вільяма Шарлотта показала язика журналістам під час благодійної регати "Королівський кубок" (The King's Cup).

Відповідне відео з розкріпаченою дівчинкою з'явилося в мережі і швидко стало вірусним (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Міддлтон показувала дитині, в який бік їй потрібно посміхнутися перед камерами. Але Шарлотта вирішила побешкетувати і показала все, що думає про журналістів. Їх супроводжувала бабуся Керол Міддлтон, яка швидко одернула непосиду через її "некоролівську" поведінку.

Шарлотта показує язика журналістам

Шарлотта показує язика журналістам

Кадр з відео

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Діти Кейт і Вільяма були присутні на заході, підтримуючи маму й тата, які брали активну участь на борту яхти.

Міддлтон отримала велику дерев'яну ложку, що символізує поразку, її команду дискваліфікували за достроковий старт. Зате команда Вільяма прийшла до фінішу третьою.

Міддлтон програла

Міддлтон програла

instagram /kensingtonroyal

Міддлтон отримала ложку

Міддлтон отримала ложку

instagram /kensingtonroyal

Just when you thought it could not get any cuter than the Princess wave . 😆 Kate's reaction is absolutely priceless.

Публікація від instylemagazine (@instylemagazine)

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Єлизавета II поступилася своїм місцем у фотографічному суспільстві для дружини свого онука принца Вільяма Кейт Міддлтон.

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Особи
Кейт Міддлтон принц Вільям принцеса Шарлотта
Місце
Великобританія
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