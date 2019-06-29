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Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

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Молодша внучка відомої співачки і народної артистки України Софії Ротару, модель і починаюча співачка Софія Євдокименко підкорює мережу струнким тілом і стилем.

Вона опублікувала новий знімок в своєму Instagram-блозі, який активно веде для шанувальників, продемонструвавши струнку фігуру.

"Підніміться так високо, як тільки зможете, а потім підніміться ще трохи вище", – написала вона.

Шанувальники часто запитують внучку Ротару, як їй вдається бути такою стрункою. Відповідь можна знайти, просто перегорнувши її профіль. Євдокименко часто показує улюблені страви, які вживає в подорожах.

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Внучка Ротару любить морозиво, про що свідчать кілька фото. Дівчина ретельно стежить за фігурою і харчуванням. Вона не проти круасанів, булочок і кави з молоком. Однак Євдокименко намагається не пропускати сніданок, під час якого вживає ягоди, фрукти, яйця і тости.

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Сторіс

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Сторіс внучки Ротару

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve - Сторіс

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Фото з Сторіс

На обіди вона віддає перевагу салатам і крем-супи, а також "правильним" бутербродам з червоною рибою або фруктами. Не забуває Соня про морепродукти. Результат допомагають закріпити фізичні навантаження. Дівчина займається кроссфітом, катається на конях і велосипедах, танцює і відвідує спортзал. А також грає в теніс і займається йогою.

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram Сторіс

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури
Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve - з Сторіс

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Сторіс Євдокименко

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Євдокименко - фото Сторіс

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Юна внучка Ротару розкрила секрет стрункої фігури

Instagram @ iamsofiaeve

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Євдокименко похвалилася стрункою фігурою в купальнику, викликавши знімком фурор в мережі.

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Особи
Соня ЄвдокименкоСофія Євдокименко
Теги
Красашоу-бизнесдиетаФітнес
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