Які продукти можна їсти на вечерю: дієтолог назвав список

Дієтолог порадив, що краще їсти на вечерю. Znaj.ua

Дієтолог Альфред Богданов порадив, що на вечерю найкраще їсти овочі, рибу та інші продукти, які містять білок.

Як розповів експерт телеканалу "Зірка", якщо дотримуватися цього правила в раціоні, то можна уникнути проблем із зайвою вагою.

"Найбільш раціональним у фундаментальній класичної дієтології вважається варіант вечері, в якому присутні білкові та овочеві страви. Наприклад, риба, м'ясо або курка з овочами. Допустимими вважаються молочні, сирні продукти, тобто основні джерела білка", – пояснив Богданов.

На вечерю можна готувати страви з сирних продуктів Радіо МАКСИМУМ

За його словами, перед сном не варто вживати продукти з високим вмістом вуглеводів: картоплю, макарони, хліб та крупи.

"Коли ми їмо картоплю чи макаронну пасту на вечерю, то в подальшому ці всі калорії йдуть в жирову масу. Сюди ж відносяться і фрукти – дієтологи не рекомендують їсти їх в другій половині дня, незважаючи на корисність. Це пов'язано з високим вмістом вуглеводів у них, що може привести до ожиріння", – додав фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня Ольга Усенко порадила, як запобігти повторному набору ваги і вдало підтримувати свою форму.

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